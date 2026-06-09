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ロッシがテン・ハフのアプローチを称賛

スポーツ News

ロッシがテン・ハフのアプローチを称賛
マンチェスター・ユナイテッドエリック・テン・ハフロッシ
📆6/9/2026 9:38 PM
📰GoalJP_Official
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マンチェスター・ユナイテッドの新監督、エリック・テン・ハフのアプローチを称賛したイタリア系アメリカ人のフォワード、ロッシはクラブの文化の重要性を強調した。

イタリア系アメリカ人のフォワード、 ロッシ マンチェスター・ユナイテッド の新監督、 エリック・テン・ハフ のアプローチを称賛した。 ロッシ は「彼のアプローチは私に『成功の公式』に見える。 元選手たちがコーチングスタッフに加わるのは素晴らしい。

ルーニーなら特に興味深い。 彼らが強い友情で結ばれ、共に過ごした時間を知っている。 もしワッツァがアシスタントとして戻れば、それはすごいことになり、ファンも喜ぶだろう。 」と語った。

ロッシはクラブの最近の選択に満足を示し、「少し遅かったが、マンチェスター・ユナイテッドのDNAを理解する人物を信頼したのは正しい」と語った。 ロッシはクラブの文化の重要性を強調し、「キャリックと彼のスタッフには心から感謝している。 彼らは今年素晴らしい仕事をした。 なぜこんなに時間がかかったのかは分からないが、最終的に正しい決断が下されて嬉しい。

クラブの文化を理解し、むやみにすべてを変えようとはしない人物がいることが重要だ。 マンチェスター・ユナイテッドは、サー・アレックス・ファーガソンが築いた独自の文化の上に成り立っている。 マイケルはそれを理解している」と語った。 マンチェスター・ユナイテッドのコーチングスタッフ事情に加え、ロッシはプレミアリーグ史上最高の監督論争にも言及。

シティのグアルディオラがもたらした革命を認めつつ、ロッシは長期にわたる功績でファーガソンが依然として世界最高基準だと主張した

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マンチェスター・ユナイテッド エリック・テン・ハフ ロッシ クラブの文化 プレミアリーグ

 

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