元RIZE、The BONEZのJESSE氏が麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。父Char氏ら家族が署名入り文書で容疑を否定し、支持者への署名呼びかけを実施。逮捕の経緯と影響を解説。

警視庁は4日付で、ロックバンド「 RIZE 」および「The BONEZ」で活躍するマック・ファーデン・ジェシー・ソラト（46）こと JESSE 容疑者を、 麻薬取締法 違反（使用）の疑いで逮捕した。東京都周辺でコカインを若干量使用した疑いが持たれており、4日に実施された尿検査で陽性反応が確認された。この逮捕を受け、父で日本を代表するギタリストの Char （71）氏ら家族が、直筆署名入りの文書を公開して声明を発表した。

JESSE容疑者の逮捕経緯と既往歴

JESSE容疑者に対する捜査では、4日またはその直前に東京都内でコカインを使用したとみられる。警視庁は尿検査の結果、陽性反応が出たことを証拠の一つとして捉えている。JESSE容疑者は過去にも同様の罪で前科を持っており、2019年には大麻取締法違反の疑いで逮捕された実績がある。当時の裁判では懲役2年、執行猶予3年の有罪判決が下されていた。今回は使用の疑いで逮捕されており、執行猶予期間中という事情から法的なリスクはより深刻化している可能性が高い。

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家族による署名入り文書と謝罪

Char氏ら家族は、インスタグラムで「皆さまへお願い」と題した文書を掲載し、社会的な混乱への謝罪と支援の呼びかけを行った。文書にはChar氏のほか、竹中尚人名義および他の家族と見られる人物の直筆署名が添えられている。家族は「現在、メディアやインターネット上ではさまざまな情報や憶測が飛び交っており、多くの方々にご心配やご迷惑をおかけしていることを、心よりお詫び申し上げます」と前置きした上で、メディア報道やネット上の反応への言及を避け、事実関係を整理する立場を示している。

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容疑否定と支援を求める家族の主張

家族の声明では、JESSE容疑者が一貫して容疑を否定し、黙秘を貫いている点が強調された。報道を受け、彼を信じられないという意見があることも理解できると述べつつも、家族は面会の機会を犠牲にしてでも無罪を主張する息子を信じていると主張した。また、黙秘を続ける中で勾留期間の見通しが立たない状況が、本人にとって計り知れない精神的および肉体的負担となっている現状を説明。厳しい状況の中で、署名や温かいメッセージが希望を持つための支えになるとの考えを示した。

署名活動と今後の行方への期待

声明の最後で家族は、JESSE容疑者が無事に家族のもとへ帰ってくる日を願い、皆さまのお力を貸すよう呼びかけた。一人でも多くの方に、署名と応援のメッセージを通じてサポートしてほしいと求めた。これにより、JESSE容疑者の釈放や情状酌量を求める署名運動が活発化する見込みである。警視庁は引き続き事情聴取を進め、容疑の立証や今後の処理方針を決定していく。ファンや業界関係者の関心が集まる中、家族の支援活動と法的プロセスの両面から動きが続くことが予想される。