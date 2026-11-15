ロジスティードがニューイヤー駅伝2連覇 平林清澄が区間新記録で勝利決定

ロジスティードが東日本実業団駅伝に続きニューイヤー駅伝でも初優勝を飾った。最終区で平林清澄が区間新記録を出し、GMOインターネットグループをわずか26秒差で退けた。

実業団陸上チームの ロジスティード は、 ニューイヤー駅伝 において3時間29分27秒の大会新記録を樹立し、2年連続の優勝を達成した。同チームは昨年も東日本実業団駅伝で覇権を握っており、今年もその輝かしい実績を裏切るような圧倒的なパフォーマンスでゴールテープを切った。

優勝の鍵を握ったのは、最終7区（12.3キロ）を走り抜けた平林清澄（23歳）だ。平林は34分45秒という区間新記録で走り、ゴール前で首位を死守した。この快挙により、ロジスティードは念願の全日本実業団対抗駅伝や主要大会での優勝へと道を拓いた。

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GMOインターネットグループの惜しい悔い

昨年のニューイヤー駅伝で初優勝を果たしたGMOインターネットグループは、今大会では26秒差の2位に終わった。大会序盤から好調さを示しており、6区終了時点では首位のロジスティードとタイム差のない2位でフィニッシュしていた。終盤まで死闘を演じたが、最後の一歩で届かなかった。

最終区のアンカー対決では、GMOの鈴木塁人（29歳）がタスキを受けると直後に先頭に立った。これに対しロジスティードの平林は鈴木の背後にぴったりと付け、ペースを乱さないように追走を続けた。中盤で平林が加速すると、鈴木はそれを振り切ることができず、勝負はここで決した。

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鈴木塁人は35分11秒で区間2位という好走を見せたものの、従来の区間記録を超えるタイムを出せなかった。鈴木はレース後、潔く敗戦を認め「平林君は強かった。自分の走りをして負けたので仕方ありません」と語った。この言葉からは、自身の限界への受け入れと、相手チームの圧倒的な実力への敬意が感じられる。

若手選手の活躍と姿勢

ロジスティードの1区で区間賞を獲得した鶴川正也（24歳）は、レース後「走ることに集中しました。僕たち陸上部は走ることしかできないので」と誠実なコメントを残した。この言葉は、彼らが単なる結果主義ではなく、本質である「走る」という行為そのものへの敬意を持っていることを示している。

エース区間の3区で実業団駅伝デビューを果たしたルーキー、黒田朝日（22歳）もチームの勢いを高めた。彼は4位から首位へとチームを押し上げる大活躍を見せ、「僕ら陸上部の仕事は競技で結果を出すことです。自分たちの仕事をするだけ。レースに集中できました」と真摯に語った。新人ながら、プレッシャーに負けず自身の力を発揮した。

これらの選手の言葉からは、彼らが外部の期待や批判に一喜一憂することなく、自分たちの走るべき道を進む姿勢が明確にある。特に若手選手たちの成長は、今後の実業団陸上界における競争力をさらに高める要因となるだろう。

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大会記録の意義と今後の展望

今回の大会新記録である3時間29分27秒は、ロジスティードの長年の努力が実を結んだ結果である。チーム全体として、各区間の選手のバランスが取れており、最終区の平林への負担を最小限に抑える戦略が功を奏した。この記録は、同チームが国内トップチームとしての地位を確固たるものにした証左と言える。

一方、GMOインターネットグループも惜しくも2位に終わったものの、前年優勝チームとしての貫禄を見せた。鈴木塁人のようなベテランと若手の連携が、依然として高い競争力を維持していることを示している。来年のニューイヤー駅伝では、ロジスティードとGMO以外にも有力チームの台頭が予想され、一層熾烈なレースが期待される。

実業団陸上の選手たちは、仕事と競技の両立という過酷な環境の中で、この輝かしい結果を生み出した。彼らの努力と精神力は、多くのファンに勇気と感動を与えた。ロジスティードの2連覇は、その努力の結晶であり、今後ますます注目される存在となるだろう。