ロシュン・サウジリーグが、来季2027-2028シーズンから外国人選手の数を増やす方向で動いている。

同紙によると、複数の選択肢が検討されており、外国人選手の数を14人、16人、あるいは18人に増やす案のほか、上限を撤廃して人数制限なしで門戸を開く案もあるという。 いずれの場合も、厳格な規制面および財務面の条件が課されることになる。

情報筋によれば、この措置はサウジアラビア人選手に海外挑戦を促すとともに、国内選手がビッグクラブから財政力の劣るクラブへ移籍することを後押しし、定期的な出場時間とより多くの出場機会を確保することが狙いだという。 また、ビッグクラブから契約が残っているサウジアラビア人選手を獲得するクラブに対し、財政支援を行う仕組みも現在検討されているという。 資金力の限られたクラブにとって、財政的な許容範囲を超える高額な給与を賄う手助けをするためだ。

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アシャルク・アルアウサト紙によると、サウジアラビアサッカー連盟は以前、各クラブに公式アンケートを送付し、国内選手の育成方法、アカデミーの役割、出場機会について意見を求めたほか、外国人選手が国内選手のレベルに与える影響についての評価も求めていた。 このアンケートの実施時期と質問内容を受けて、その結果が来季の外国人枠拡大を承認するための主な根拠として採用されるのではないかという見方も浮上している。 とりわけ、アンケートが外国人選手の存在とサウジアラビア人選手の成長との関係に直接焦点を当てているためだ。