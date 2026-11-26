【11月26日 AFP】ロシア大統領府（クレムリン）は25日、5年近くに及ぶウクライナ侵攻でロシア側の戦死者が最大70万人に上る可能性があるとの報道について、ロシア国防省の公式発表以外は無視することを勧めると述べた

【11月26日 AFP】ロシア大統領府（クレムリン）は25日、5年近くに及ぶウクライナ侵攻でロシア側の戦死者が最大70万人に上る可能性があるとの報道について、ロシア国防省の公式発表以外は無視することを勧めると述べた。

ロシアは2022年9月を最後に戦死者の数を公表していない。 最後の発表では侵攻開始から半年間で6000人近い兵士が死亡したとされたが、この数字は当時から実際の死者数を大幅に下回っていると広くみなされていた。 今月、プーチン政権に反対するベラルーシのハッカー集団「サイバーパルチザン」と親ウクライナのハッカー集団「サイレントクロウ」は、ロシア連邦国家統計局のデータベースに不正アクセスして入手したとする数十万件の記録を公開した。

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ロシアで活動を禁止されている同国の独立系メディア「メドゥーザ」と「メディアゾナ」は別の分析で、死亡したもののまだ死亡登録されていないと広くみられている「行方不明」の兵士を含めると、死者数は最大70万人に上る可能性があると指摘した。 また、兵役に就く見返りに恩赦を与えるとして男性受刑者を募集したほか、30万人以上を強制的に徴集した。 さらには国外からも数千人を駆り出し、外国人に戦闘への参加を強要したとの非難も浴びている。