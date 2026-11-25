[ハーグ ２５日 ロイター] - 世界３４カ国と欧州連合（ＥＵ）の当局者は２５日、ロシアに対して戦場で暴動鎮圧用ガスの使用を中止するよう求める共同声明を発表した。化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）が、ウクラ

- 世界３４カ国と欧州連合（ＥＵ）の当局者は２５日、ロシアに対して戦場で暴動鎮圧用ガスの使用を中止するよう求める共同声明を発表した。 化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）が、ウクライナ側がロシア軍の手りゅう弾を投下されたとする塹壕から採取したサンプルで、催涙ガス成分を確認したことを受けた対応だ。

ウクライナは、ロシア軍が２０２２年以降、暴動鎮圧剤や有毒化学物質を充填した弾薬を前線で使用した事例を１万４０００件余り記録したと訴え、特に２４年９月の事案ではロシア軍のドローン（無人機）がウクライナ兵のいる塹壕に催涙ガス手りゅう弾を投下したと主張。 現場で採取したサンプルを分析に回した。 ＣＳガスは催涙ガスの一種で、戦争における使用は禁止されている。 一方、ロシアは違法な弾薬使用を否定し、逆にウクライナ側が使用していると非難している。

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共同声明には英国、フランス、ドイツ、日本、ニュージーランド、ＥＵなどの不拡散担当責任者らが名を連ね、「ウクライナでの戦争手段としての有毒化学物質および暴動鎮圧剤の使用を直ちに停止するよう求める」と表明。 また「次の段階として、ＯＰＣＷの枠組みと化学兵器禁止条約に基づき、加害者の特定を進める必要がある」と指摘した。