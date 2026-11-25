[モスクワ ２５日 ロイター] - ロシアのペスコフ大統領報道官は２５日、ウクライナ領内へのいかなる外国部隊の展開も容認できないと述べ、ジョンソン英元首相が西側諸国の部隊派遣を提案したことに反対する姿

- ロシアのペスコフ大統領報道官は２５日、ウクライナ領内へのいかなる外国部隊の展開も容認できないと述べ、ジョンソン英元首相が西側諸国の部隊派遣を提案したことに反対する姿勢を示した。

ジョンソン氏は２４日、ウクライナへの支援を「象徴するもの」としての部隊派遣を提案。

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「有志連合による象徴的な西側の勢力を配置し、前線から遠く離れた場所で後方支援や兵站業務を実施することで、どの国に部隊派遣を要請するかはウクライナが決めることだということをプーチン氏に示すことになる」と述べていた。 ウクライナを巡る戦闘については、ロシアがウクライナを再び自らの影響圏に組み込めるかどうかが争点だとの認識を示した。 ロシア大統領府は、ジョンソン氏が２０２２年にウクライナ和平交渉を妨害したとも主張しており、破壊的な行動だとして非難。

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ペスコフ氏は「欧州連合（ＥＵ）や欧州諸国から、軍事部隊を派遣する計画に関する発言が繰り返されている」と不快感を示した。 ロシアは、ウクライナに派遣された西側諸国の部隊はロシアの正当な攻撃対象になると繰り返し警告してきた。 ロシアのメドベージェフ安全保障会議副議長（前大統領）は２５日のテレグラムへの投稿で、ジョンソン氏を「危険な挑発者」とし、部隊派遣がロシアと北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）間の戦争につながる可能性があることを示唆した。