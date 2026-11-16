プーチン、習、トランプの三か国首脳会談に向け、ロシアウシャコフ補佐官が19日の共同声明策定に向けた協議状況と、両首脳会談の開催調整について明かした。

ロシアの ウシャコフ 大統領補佐官（外交担当）は16日、19日に中国で予定されている米国、中国、ロシアの三か国首脳会談に向け、会談後に発表される共同声明の文言を巡り、集中的な協議が進められていると明らかにした。この三か国首脳は、中国広東省深圳市で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ APEC ）首脳会議に参加する際に面会する。

会談の場所については、中国の習近平国家主席の公邸で行われることが確認された。ウシャコフ氏によると、ロシア、米国、中国の三首脳による直接会談は初めての試みであり、その重要性と象徴的な意味合いをいくら強調しても決して過言ではないとの見解を示した。

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共同声明の文言調整と歴史的意義

此次三か国首脳会談では、第二次世界大戦での勝利や国連創設に対する各国の貢献が考慮されるとした。ウシャコフ氏自身も、今回の会談の結果が世界情勢に大きな影響を及ぼす可能性を強く示唆しており、国際政治における新たな局面を切り開く重要な転換点となる可能性がある。

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両首脳会談の議題と調整状況

プーチン大統領は18日に習主席と個別に会談する予定であり、協議の主要議題として両国間の経済協力の展望に加え、ウクライナ情勢や朝鮮半島情勢が取り上げられる見込みだ。また、プーチン氏とトランプ米大統領の会談については、19日の実施に向けて調整がさらに進められていると明らかにした。

米露首脳会談の形式と参加企業

両首脳が会談を行うことは確実であるものの、具体的な形式や開催場所については最終調整中となっている。加えて、プーチン大統領のAPEC首脳会議出席に関連し、ガスプロム、ノバテク、ロスネフチ、ルクオイル、スベルバンク、ヤンデックス、ワイルドベリーズを含む30社を超えるロシア企業が会議に参加すると発表された。