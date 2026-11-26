ロシア・ウクライナ戦争では今、一見矛盾する2つの動きが同時に進んでいる。ウクライナがフィンランド沖や遠く離れたアフリカのリビアでロシア艦船を攻撃し、ロシアのミサイルがNATO加盟国に落下するなど、戦闘

ロシア・ウクライナ戦争では今、一見矛盾する2つの動きが同時に進んでいる。 ウクライナがフィンランド沖や遠く離れたアフリカのリビアでロシア艦船を攻撃し、ロシアのミサイルがNATO加盟国に落下するなど、戦闘は明らかに激化している。

その一方で、和平に向けた動きも再び加速している。 アメリカ政府高官によれば、ロシアはNATOの集団防衛を定めた北大西洋条約第5条に類似する安全保障の枠組みをウクライナに設けることを容認しており、早ければ2027年1月にも和平合意が成立するとの見方も出ている。 アブダビでの協議も継続される見通しだ。 相反するように見えるこの2つの動きには、実は因果関係があるのかもしれない。

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和平合意が現実味を帯びるほど、交渉が決着する前に少しでも有利な立場を確保しようとする双方の思惑が強まり、軍事攻勢の激化につながる。 イタリアのアントニオ・タヤーニ外相が11月23日に指摘したように、和平交渉が始まると「必ず軍事活動が活発化する」。 ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領も、早期の和平実現が視野に入るなか、和平のためにどこまで譲歩するかをめぐって交渉を続けていることを明言した。