IISS報告書は、ロシア関与疑いの破壊工作がドイツとポーランドに集中していると指摘。ウクライナ支援物流を狙い、高レベルな爆発物使用が確認され、欧州の警戒が高まっている。

国際戦略問題研究所（ IISS ）の報告書は、 ロシア によるものと見られる破壊工作が、欧州諸国の中でもウクライナへの支援において重要な役割を果たす ドイツ と ポーランド に集中していると明らかにした。この調査期間中、確認された事案の半数以上が这两国で発生しており、 ロシア の情報活動が欧州市場への圧力として顕在化している。

ドイツとポーランドで破壊工作の半数以上が集中

IISSの分析によれば、2025年10月から今年9月にかけて確認された事案の半数以上が、物流や産業面においてウクライナ支援に極めて大きな役割を担っているドイツとポーランドに集中している。この地域はウクライナへの物資供給ルートにおいて戦略的に重要であり、ロシア側が意図的に標的を絞った活動を行っている疑いが強まっている。

Also read メルセデスAMG専用に開発されたコンチネンタルSportContact 7の仕様と承認サイズ

特にポーランドでは、2025年10月から今年9月の期間に、ロシアの関与が疑われる事案が合計29件確認された。これは欧州全域におけるロシア工作の規模と強度を浮き彫りにする数字であり、単なる偵察活動にとどまらず、物理的な破壊行為へとエスカレートしている可能性を示唆している。

ワルシャワ鉄道爆破事件と首相の指摘

確認された29件の事案の中には、2025年11月に首都ワルシャワとウクライナ国境を結ぶ鉄道路線が爆発物によって損傷した事件が含まれている。この事件では直接的な死傷者は出なかったものの、ロシア側が物流インフラを標的として攻撃を行う能力を持っていることを示す事例となった。

Advertisement

ポーランドのトゥスク首相は、この鉄道爆破事件の後に、列車を破壊する計画だった可能性が高いとの見解を示した。旅客列車や貨物列車への直接的な攻撃を防ぐために、爆発物の設置タイミングや位置が巧妙に計算されていた疑いが強く、ロシア工作員の高い専門性がうかがえる。

クシュナー氏のプーチン称賛とIEDの高度化

報告書の公表に先立ち、トランプ大統領の娘婿でロシア・ウクライナ交渉を担当する特使であるジャレッド・クシュナー氏は、4年あまり続く戦争においてロシアのプーチン大統領が示してきた「自制」を称賛する談話を発表した。これは国際的な政治状況の中で、ロシアの行動をどう解釈するかの対照的な見方を示す結果となった。

クシュナー氏は25日に公開されたポッドキャストで、米政治専門メディア「ポリティコ」の親会社であるアクセル・シュプリンガーのマティアス・デプフナー最高経営責任者（CEO）との対談において発言を行った。その中で、「プーチン氏は核兵器を使用しないことに同意している。これは当然、大きな意味を持つ」と述べ、核抑止力の維持を強調した。

一方で、IISSの報告書は、ロシアの情報機関が実行役を務める代理要員を集めることに成功していると指摘している。こうした要員は工作の腕を上げており、「タイマーや起爆装置を搭載した即席爆発装置（IED）を含むより高度な手口」を用いている可能性が高いと分析されている。技術力の向上が、より複雑で発見困難な破壊工作を可能にしている。