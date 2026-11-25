ペスコフ大統領報道官はウクライナへの外国部隊展開を容認できないと表明し、ジョンソン英元首相の提案を破壊的行動と非難。メドベージェフ氏もNATOとの戦争リスクを警示した。

- ロシア のペスコフ大統領報道官は２５日、ウクライナ領‌内へのいかなる外国部隊の展開も容‌認できないと述べ、ジョンソン英元首相が西‌側諸国の部隊派遣を提案したことに反対する姿勢を示した。

ジョンソン氏は２４日、ウク​ライナへの支援を「象徴するもの」としての部隊派遣を提案。

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「有志連合による象徴的な西側の勢力を配置し、前線から遠く離れた場所で後方支援や兵站業務を実施することで、どの国に部隊派遣を要請するかはウクライナが決‌めることだということをプーチン氏に示すことに⁠なる」と述べていた。 ウクライナを巡る戦闘については、ロシアがウクライナを再び自らの影響圏に組み込めるかどうかが争点だとの⁠認識​を示した。 ロシア大統領府は、ジョンソン氏が２０２２年にウクライナ和平交渉を妨害したとも主張しており、破壊的⁠な行動だとして非難。

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‌ペスコフ氏は「欧州連合（ＥＵ）や欧州​諸国から、軍事部隊を派遣する計画に関する発言が繰‌り返されている」と不快感を示した。 ロシアは、ウクライナに派遣された西側諸国の部隊はロシアの正当な攻撃対象になると繰り⁠返し警告してきた。 ロ⁠シアのメドベージェフ安全保障会議副議長（前大統領）は２５日のテレグラムへの投稿で、ジョンソン氏を「‌危険な挑発​者」​とし、部隊派遣がロシアと北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）間の戦争につながる可能性があることを示唆した。