ロシアが日本との貿易の再開に向けた第一歩として歓迎

ロシアは日本の先進技術を「垂涎の的」とみており、日本企業が露極東サハリンの石油・天然ガス開発事業に参画していることが、ロシアにとって大きな利点となる。ロシアは日本を原油や液化天然ガスの輸出先としての可能性も考えており、日本の企業が露極東サハリンの石油・天然ガス開発事業に参画していることが、ロシアにとって大きな利点となる。ロシアは日本との貿易の再開に向けた第一歩として、経済産業省職員や日本企業幹部の訪露を歓迎しており、今回の接触を「欧米主導の反露政策の破綻」や「日本によるロシアの立場の容認」の表れだとして喧伝する思惑もあるとみられる。ロシアは日本との関係改善には日本が「敵視政策」を放棄することが不可欠だと主張してきたが、今回の接触で、ロシアは「日本が立場を改めた」と主張する根拠を得たことになる。

ロシア は日本の先進技術を「垂涎の的」とみており、日本企業は露極東 サハリン の石油・ 天然ガス 開発事業に参画している。 ロシア は日本を原油や液化 天然ガス の有望な輸出先とみており、 経済制裁 で多数の日米欧企業との協力関係を失った ロシア にとり、日本の先進技術は大きな魅力だ。

ロシアは日本を石油や液化天然ガスの輸出先としての可能性も考えており、日本の企業が露極東サハリンの石油・天然ガス開発事業に参画していることが、ロシアにとって大きな利点となる。 ロシアは日本との貿易の再開に向けた第一歩として、経済産業省職員や日本企業幹部の訪露を歓迎しており、今回の接触を「欧米主導の反露政策の破綻」や「日本によるロシアの立場の容認」の表れだとして喧伝する思惑もあるとみられる。

ロシアは日本との関係改善には日本が「敵視政策」を放棄することが不可欠だと主張してきたが、今回の接触で、ロシアは「日本が立場を改めた」と主張する根拠を得たことになる。 ロシアは日本との関係修復を望んでいるのは日本側だとする構図を演出し、制裁の早期解除などを要求してくる公算が大きい。 ロシアは日本の先進技術を「垂涎の的」とみており、日本企業が露極東サハリンの石油・天然ガス開発事業に参画していることが、ロシアにとって大きな利点となる。

ロシアは日本を原油や液化天然ガスの輸出先としての可能性も考えており、日本の企業が露極東サハリンの石油・天然ガス開発事業に参画していることが、ロシアにとって大きな利点となる。 ロシアは日本との貿易の再開に向けた第一歩として、経済産業省職員や日本企業幹部の訪露を歓迎しており、今回の接触を「欧米主導の反露政策の破綻」や「日本によるロシアの立場の容認」の表れだとして喧伝する思惑もあるとみられる。

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