ロシアによるウクライナ南部占領地域を巡る有料ツアーに、アジアやヨーロッパなどから15人の若者が参加した。この旅は実際には無料で、参加者は親ロシア的なメッセージを発信することを前提とされており、国際的なプロパガンダ手法が動員されていると指摘されている。

ロシア 軍が支配する ドネツク 州の占領地域を巡る旅行ツアーに、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメリカなどから集まった15人の若者が参加していたことが明らかになった。この旅は参加者にとって実質的に無料であったが、代わりに彼らは ロシア の支配を正当化するような肯定的なメッセージを社会向けに発信することが求められていた。この事実は、専門家の間では現代における情報操作やプロパガンダの新たな手法として分析されている。

ツアーの実態と参加者の経緯

キルギスから参加したアブディベコフ氏は、キーウ・インディペンデントの取材に対し、自分たちで選んでこの旅に行ったわけではなく、主催者によって送り込まれたものであると説明している。参加者の一人であるインドネシアのブラスティオ氏は、Instagramに写真付きの投稿を行い、「初めて銃を持ちました」と述べた。彼は、受けた指導がロシア語で行われ、銃の反動が想像していたよりも激しいものであると報告している。

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旅の期間中、参加者らは占領当局のアントン・コルツォフ長官との会談や、大学での地域の歴史に関する講義に参加した。また、実銃を用いた射撃体験の機会も設けられていた。キーウ・インディペンデントが入手した旅行ガイドには、「ようこそドネツク人民共和国へ、ロシア産業の心臓部が現代の変革のリズムに合わせて拍動する地」といった親ロシア的な歓迎の文言が記されていた。

マリウポリ訪問と戦争犯罪の隠蔽

ツアーの主要な目的地の一つであるマリウポリでは、避難していた民間人が空爆で死亡した後にロシアによって再建されたドラマ劇場が訪問された。この劇場に対するロシア軍の空爆は、人権団体であるアムネスティ・インターナショナルによって明確に戦争犯罪と認定されている。しかし、参加者らのレポートやSNSでの投稿において、この事実や人権侵害の言及は一切見られなかった。これは、訪問者が特定の視点から事実を遮断するよう促されていたことを示唆している。

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また、訪問予定地には、2014年の戦闘で大きな損害を受けたのち、2022年のロシア占領後に再建された第二次世界大戦のソ連の記念碑「サヴール・モヒラ記念碑」や、体験型博物館の「歴史公園『ロシア――我が歴史』」が含まれていた。これらの施設は、ロシアの歴史的主張を強調するための象徴的な場所として選ばれていたと考えられる。

ドローン襲撃とSNSでの沈黙

関係者によると、ツアーからの帰路、一行が乗った車がウクライナ側ドローンの襲撃を受けるという「あわや」という場面があった。参加者の中にはその衝撃によって泣き崩れる人もいたと報告されている。しかし、SNS上では参加者はこの出来事に一切触れなかった。キーウ・インディペンデントは、この襲撃が実際に発生したものかどうか確認が取れていないものの、参加者が敢えてこの危険な出来事を隠したことは、当局の意向に沿った行動であると解釈している。

プロパガンダとしてのインフルエンサー利用

このツアーの利用法について、教授はインフルエンサーの効果を以下のように分析している。彼らがSNSに投稿すると、それはロシア国営メディアのコンテンツではなく、独立したジャーナリズムや個人の体験談のように見えるという。現地の新聞がインフルエンサーの訪問を記事にすることで、占領地のウクライナ系住民に対して「世界は新たな現状を受け入れた」というメッセージを突きつけることにもなっていると指摘している。

アベディベコフ氏は、自分自身を海外経験や歴史、文化に関心のある若者の一人とし、立場としては中立を貫いていると説明した。しかし、関係者はこの旅が「顎足枕付き」の旅であり、ただでロシア旅行ができる代わりに、参加者はロシアについていいことしか言ってはいけないという条件があったと指摘している。マクグリン教授は、参加者は自分たちの行動がロシアによる侵略と占領の正当化に使われることを理解していたはずであり、個人的な理由は重要ではないと断定している。

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教授はさらに、こういった発言は、よくて無知であり、悪ければ思い通りに操られているものであると一刀両断にした。このように、若者たちは自身の経験を通じて、占領下の状況が正常化しているかのような印象を国際社会に与えるための道具として利用されていた。この事実は、現代の衝突地域における情報戦の複雑さと、個人の尊厳や真実がどのように犠牲にされうるかを示す重要な事例となっている。