ロコ・ソラーレ 男子カーリング選手権 準優勝 所岳澄 「すべてが自分の糧になる」

ロコ・ソラーレの男子カーリング選手権で、男子のロコ・ソラーレは２年連続で準優勝だった。リードの所岳澄は本格的な競技歴が１０カ月ながら日本一を懸けた決勝の舞台を経験。「すべてが自分の糧になる」と話し、今後に生きる収穫を得た様子だった。

１４日まで横浜市で行われた カーリング の 日本選手権 で、男子の ロコ・ソラーレ は２年連続で 準優勝 だった。 リード の 所岳澄 は本格的な競技歴が１０カ月ながら日本一を懸けた決勝の舞台を経験。

「すべてが自分の糧になる」と話し、今後に生きる収穫を得た様子だった。 所岳澄はカーリングが盛んな北海道北見市常呂町の出身で、小学生の頃にジュニアチームに所属。 高校ではスピードスケートに打ち込み、進学した日体大でも競技を続けた。 大学卒業後に特別支援学校の教員として道内で働いていたところ、同郷の幼なじみのスキップ前田拓海から熱心に誘われ、チームに加わることになった。

下半身強化に重点を置くスケートとは違い、カーリングではスイープ力につながる上半身の鍛錬が大事で、「体を一からつくり直した」。 ベンチプレスなどのトレーニングを重ね、体重は昨夏から約９キロ増加した。 当初は「安定したフォームで、同じ力で投げるのが難しかった」が、五輪のメダルに輝いた女子のメンバーと練習して助言を受け、技術を磨いた。 明るさを絶やさずプレーする姿には、同僚の前田拓海が「岳澄の雰囲気を変えるチームづくりに助けられた」と語った。 所自身は「勝ちたい気持ちが強く芽生えた」。 五輪出場を目標に、向上心をみなぎらせた





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