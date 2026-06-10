ロコ・ソラーレvs中部電力 第1戦

ロコ・ソラーレは不利な先攻スタート。序盤から円内に石がたまる展開となった。藤沢の第1投は、ハウス内の空いたスペースにピタリ。中部電力はスキップの第1投前に長考し、ガードを固める。藤沢の最終投でハウスの中心にナンバー1を確保。相手をうまく1点に抑えた。ロコ・ソラーレは有利な後攻。セカンド鈴木の第1投やサード小穴の2投目がスルーとなるなど、勢いに乗りたい場面でミスが頻出した。

ロコ・ソラーレ は不利な先攻スタート。 序盤から円内に石がたまる展開となった。 藤沢の第1投は、ハウス内の空いたスペースにピタリ。 中部電力 は スキップ の第1投前に長考し、ガードを固める。

藤沢の最終投でハウスの中心にナンバー1を確保。 相手をうまく1点に抑えた。 ロコ・ソラーレは有利な後攻。 セカンド鈴木の第1投やサード小穴の2投目がスルーとなるなど、勢いに乗りたい場面でミスが頻出した。

それでも、藤沢の第1投がガードを含めた相手の3つの石をはじき出す好ショットとなり、息を吹き返す。 最後はあえてスルーし、両者無得点のブランクエンドを作った。0－1で迎えた第3Eは、ロコ・ソラーレが引き続き有利な後攻。 円の外に石がばらける展開となる。 藤沢の1投目は、鈴木と吉田のスイープでナンバー1を奪取。

ナンバー1～3までを握られ、大量失点のピンチを招いたが、最終投でなんとか相手の石を押し出し、1点を取った。 ロコ・ソラーレの先攻で迎えた第4Eは、序盤からハウスの中で石をはじき合う。 藤沢の最終投で相手のナンバー1を押し出して両者円内に石がなくなると、相手の最終投はスルー。 ブランクエンドとなり、1－1で第5Eに入った。

ロコ・ソラーレは1－1で先攻の第5Eを迎える。 相手にナンバー1、2を握られた状態で、藤沢の最終投。 自チームの石を使って相手の石をはじき出したかったが、決めきることができず。 最後は相手の16投目でドローショットが決まり、一気の3失点。1－4で前半戦を折り返した。1－4で迎えた第6Eは、ロコ・ソラーレが有利な後攻。

ナンバー1～3までを握られた状態で迎えたスキップ藤沢の第1投は、ダブルテイクアウトに成功。 最後は藤沢のナイスショットで相手の石を押し出し、1点を確保した。2点差として第7Eに突入した。2点ビハインドで迎えた第7Eはロコ・ソラーレに不利な先攻。 序盤からハウス前方に互いの石が集まる展開となった。 スキップ藤沢の第1投は相手のナンバー1をハウス中心から押し下げたが、相手スキップの第1投も決まり、ナンバー1～3までを握られた。

藤沢の最終投は、わずかに逸れてナンバー1を奪えず。 最後は相手の正確なショットが決まり、3点を加点される。 点差は5に開いた





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ロコ・ソラーレ 中部電力 第1戦 藤沢 スキップ

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