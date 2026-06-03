ログラス、社員数300名超えで成長加速-執行役員CHRO就任とAI時代の経営管理変革

ログラスが社員数300名を超え、非連続な成長フェーズに突入。執行役員CHROの就任と生成AIの進化を背景に、経営管理システム「Loglass」の価値向上と組織強化を推進。M&AやPMIの経験を活かした組織戦略で、さらなる市場拡大を目指す。

ログラスは社員数300名を超え、事業・組織ともにこれまで以上のスピードで成長フェーズに入っています。 この非連続な成長を実現するためには、ログラスが大切にしてきた熱狂的なカルチャーをさらに強くしながら、事業成長に伴って生まれる人と組織の課題に正面から向き合う必要があります。

プロフィール 新卒で設立3年目の広告代理店ベンチャー、株式会社アップデイトに入社。 大阪拠点責任者や新規事業開発を歴任。2015年9月、ココン株式会社（現GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社）に入社し、グループ取締役COOに就任。 約10社のM&AおよびPMIを通じたバリューアップを主導。 2022年5月、株式会社ログラスにBizDevとして参画。 BizDev・Salesマネージャーを経て、執行役員COOに就任。2026年5月より執行役員CHROとして、組織戦略および人事領域全般を統括している。

「未来の子どもたちに誇れる仕事がしたい」という思いを胸にログラスで歩んできました。 そして今、生成AIの進化によりログラスが身を置いてきたSaaS市場は歴史的な転換期を迎えています。 変化を恐れず、AI時代において急速に進化していくLoglassの価値を正しく社会に伝え、経営管理の変革を一社でも多くのお客様に届けることで、マーケットの拡大と「良い景気を作ろう。 」というミッションの実現に向けて邁進してまいります。

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、電通ワンダーマンに入社。 エムスリーキャリアにて、マーケティング責任者を務めるほか、CRM機能の立ち上げ、セールスマネジメント、新規事業開発、サービス責任者などに従事。 アクセンチュアを経て、2022年に株式会社ログラスへ入社。 マーケティング機能の立ち上げ後、インサイドセールスのマネジメントを経て、両組織を管掌。2026年5月より事業執行役員／VP of Marketing & Inside Salesに就任。

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。 フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。 見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。 ログラスは今後、生成AIを活用してデータ分析の自動化や予測モデルの精度向上を図る計画です。

AIによって異常値の検出やトレンドの予測が可能になり、経営陣はより戦略的な意思決定に集中できるようになります。 また、組織面ではCHRO主導で社員のエンゲージメント向上とタレントマネジメントの高度化を推進し、急成長に耐える組織基盤を構築しています。 マーケティングとインサイドセールスの連携強化により、リード獲得から顧客化までのプロセスを最適化し、売上成長を加速させています。 経営管理の民主化を目指し、中堅企業から大企業まで幅広い顧客に価値を提供していきます





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