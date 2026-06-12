ロイヤルホストのパンケーキが冷凍食品に！55周年記念で6月発売、夏限定ギフトも同時販売

ロイヤルホストで55年間愛され続けてきたパンケーキを初めて冷凍食品化。2026年6月17日発売。同時に夏限定サマーギフト2026も販売開始。温めるだけで本格的な味わいを家庭で楽しめる。

ロイヤルホールディングス株式会社のグループ企業であるロイヤル株式会社は、レストランチェーン「 ロイヤルホスト 」の味をご家庭で気軽に楽しめる冷凍食品シリーズ「Royal Host Deli（ ロイヤルホスト デリ）」から、同店で半世紀以上にわたり愛され続けてきた看板メニュー「パンケーキ」を、初めて冷凍食品として2026年6月17日（水）より全国で発売することを発表しました。

このパンケーキは、1978年に朝食メニューとして登場して以来、注文ごとにグリドルで一枚一枚丁寧に焼き上げるスタイルを貫き、長年培われたレシピと製法で多くのお客様に親しまれてきました。 今回の商品化にあたっては、店内で焼き上げるパンケーキのやさしい味わいとふんわり軽やかな食感、きめ細かなくちどけを完全再現するため、開発チームが試作と改良を重ねに重ねました。 出来上がった冷凍パンケーキは3枚入りで、別添のシロップが付属。

電子レンジやオーブントースターで温めた後、シロップをかければ、香ばしい香りとやさしい甘みが広がり、まるでロイヤルホストの店内にいるかのようなほっと心がほどけるひとときをご家庭でもお楽しみいただけます。 あわせて、同日より夏限定の「サマーギフト2026」の販売も開始されます。 このギフトセットは、暑い夏にぴったりのスパイシーなメニューを中心に詰め合わせたもので、お中元や夏の贈り物としても最適です。

「マドラスシーフードカレー」「バターチキンカレー」「グリーンカレー」「鶏肉のガパオ炒め」など、食欲をそそる本格料理がラインアップ。 さらに、4種のカレーを詰め合わせた「カレーフェアセット」や、タイ料理中心の「アジアンごはんセット」など、夏限定のセットも充実しています。 これらのメニューは、スパイスの香りや辛さを楽しめるよう丁寧に仕上げられており、暑い季節でも食事が進むこと間違いありません。 新商品として加わる冷凍パンケーキと夏限定のスパイスメニューは、忙しい日常の中でも温めるだけでロイヤルホストの味を楽しめる利便性が魅力です。

日々の食卓にささやかな特別感をプラスしてくれるこれらの商品は、自宅用はもちろん、大切な方へのギフトやお中元としても喜ばれることでしょう。 ロイヤル株式会社は、今後も「美味しさと便利さ」を追求し、お客様の生活を豊かにする商品を提供し続けてまいります。 ぜひこの機会に、ロイヤルホストの味をご家庭でお試しください





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