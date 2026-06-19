ロイター研究所の調査でソーシャルメディアが初めて news 情報源で首位に AI とクリエイターの影響力に懸念

ロイター・インスティテュートのデジタルニュースレポート2026によると、世界48地域で行われた調査で初めてソーシャルメディアが主要なニュース情報源としてテレビやニュースサイトを上回った。TikTokやInstagramなどのプラットフォームが成長を続ける中、AIチャットボットの台頭とSNSクリエイターのエンゲージメント重視の姿勢が情報の正確性を脅かす可能性が指摘されている。

これはロイター・インスティテュートによる デジタルニュースレポート 2026の主要な発見の概要である。 同研究所は世界48地域の8万5000人以上を対象に大規模な調査を行い、人々が日々のニュースをどのように入手しているかを分析した。

その結果、ソーシャルメディアおよび動画ネットワークが54％の利用率で情報源として首位に立った。 これは10年間の調査史上初めて、テレビ（52％）およびニュースサイトやアプリ（51％）を上回る結果となった。 全ての年齢層において、他のオンライン情報源よりもソーシャルメディアをニュース源として利用する人の割合が増加しており、特に若い世代でその傾向が顕著である。 プラットフォーム別に見ると、TikTokとInstagramが影響力を拡大し続けている一方で、X（旧Twitter）の成長は鈍化傾向にあるなど、SNSごとに状況に違いが見られる。

このレポートでは、ニュース配信におけるソーシャルメディアの台頭に加え、SNS上で活動するクリエイターの increasing influenceについても詳しく言及している。 海外メディア「Social Media Today」は、こうしたオンラインクリエイターの発言について、正確さよりもエンゲージメント数や外部のスポンサーシップを主な動機としているケースが多いと指摘。 事実に基づく報道よりも、視聴者の関心を引くコンテンツを優先する傾向が、特定の話題の方向性を歪める可能性を懸念している。

さらに、人工知能を活用したチャットボットの急速な普及にも警告を発している。 より多くの人々がAIを情報源として利用する際、外部の信頼できる情報源での検証を怠り、AIの回答を真実として盲目的に受け入れる状況が生まれつつあるとし、これが情報の正確性と多様性を損なうリスクを高めると警告する。 同報告書は、メディア環境の急速な変化と、消費者の情報リテラシー強化の必要性を強く訴えている





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ソーシャルメディア Tiktok Instagram X AIチャットボット デジタルニュースレポート

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