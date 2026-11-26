ミネソタ・ツインズからロサンゼルス・ドジャースへ移籍したロイス・ルイスが、25日付ジ・アスレチックの取材に応じ、複雑な心境と新チームでの意気込みを明かした。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は25日（日本時間26日）、 ロサンゼルス・ドジャース へトレード移籍した内野手の ロイス・ルイス 選手（27）が、移籍後初めて取材に応じ、自身の心境を明かしたと伝えた。ルイス選手は、地元である南カリフォルニアでプレーできる喜びと、10年以上所属した古巣・ ミネソタ・ツインズ を去ることへの寂しさが交錯する複雑な感情を語った。

1位指名の希望とトレード衝撃

2017年のMLBドラフトで全体1位指名を受け、ツインズからプロキャリアをスタートさせたルイス選手は、来季も古巣で正一塁手として活躍する予定だと考えていた。しかし、代理人のスコット・ボラス氏からトレードの可能性を示唆されるまでは、その現実を予期していなかった。

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ルイス選手によれば、ソニー・グレイ投手らの補強によりチームの状況が上向きつつあると感じており、自らがその再建プロセスの一員として貢献したいという意欲を持っていた。そのため、トレードの電話を受けた瞬間は「頭が真っ白になった」というほど、強いショックを受けたという。

故郷でプレーする夢のような現実

一方で、南カリフォルニア出身のルイス選手にとって、ドジャースへの移籍は少年時代からの夢が叶った瞬間でもあった。幼少期にドジャースの試合を頻繁に観戦しており、大谷翔平選手らスター選手たちとチームメイトとなり、家族や友人の前でプレーできることへの興奮を抑えきれない。

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「朝コーヒーを飲んでいる時、妻が『あなた、ドジャースの選手なのよ』と言い出したんだ。出来すぎた話のように感じた」と振り返り、リーグ屈指の強豪球団で故郷の近くでプレーできることが家族にとっても特別な喜びだと語った。ただし、まだその事実が完全に実感が湧いていない状態だという。

古巣への複雑な思いと故障の壁

ツインズでのプレーでは、2023年に大きなブレークスルーを果たしたものの、その後は故障や不振に苦しみ、期待されたような活躍を続けられなかった時期が続いていた。ルイス選手自身も、古巣に対して「最高のロイス・ルイスを見てもらえなかったことが少し残念だ」と悔しさを滲ませた。

それでも、チームから十分なチャンスは与えてもらったとしつつも、故障などの要因もあり、結果的に「ほろ苦い別れ」と表現する。人生には様々な出来事が起きると受け止めつつも、自身が一番輝いていた姿をファンに見せられなかったことへの諦めと反省が含まれる発言となった。

新チームでの再出発と意気込み

すでにロックダウン期間に備えて、ドジャースの複数のコーチ陣と連絡を取り合い、今後の面談も予定している状況だ。ルイス選手は「どんな形であっても、このチームの一員になれることを光栄に思う」と謙虚な姿勢を示しつつ、新天地での役割に強い関心を向けている。

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特に、ワールドシリーズ制覇に貢献するため、自身がどのような役割を担うことになるのかを今か今かと待ち望んでいる様子が伺える。移籍直後という早い段階から、新チームでの即戦力としての活躍と、タイトル獲得に向けた具体的な計画づくりに意欲を燃やしている。