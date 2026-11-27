1676年、オーレ・レーマーが木星の衛星イオの食現象を観測し、光の伝播に時間を要することを世界で初めて実証。軌道直径への計算と歴史的意義を解説。

17世紀の天文学者 オーレ・レーマー は、木星の衛星イオの観測を通じて、 光の速度 が無限大ではなく有限であることを世界で初めて科学的に実証しました。この歴史的発見の鍵となったのは、地球と木星の距離の変化に伴うイオの食現象の時刻のずれです。レーマーはこの観測データから、光が地球の公転軌道の直径を移動するのに約22分かかると推定し、光速を秒速約2万5000kmと計算しました。

イオの食現象と自然時計としての活用

レーマーらが焦点を当てていた対象は、木星を公転する衛星であるイオです。イオは約42時間半という一定の周期で木星の周囲を一周しており、木星の影に入った瞬間は地球からは見えなくなり、影から抜け出すと再び姿を現します。この現象は非常に規則的であるため、17世紀当時、正確な時刻を把握できる「自然の時計」として機能すると考えられていました。

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特に航海技術において、この規則性は経度の測定に利用することが期待されていました。天体の動きを正確に予測できれば、船上でも現在地を特定できるため、長距離航海の安全性と効率性を大幅に向上させる手段として、当時の科学者たちから注目されていたのです。

距離変化に基づく観測時刻の不一致の発見

レーマーはイオが木星の影に入る時刻や、影から抜け出す時刻を綿密に記録し続けていました。その過程で、予測と観測結果の間に明確な規則性のズレがあることを発見しました。具体的には、地球が木星から遠ざかっている時期には、現象が予測よりも遅く観測される傾向が見られたのです。

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一方、地球が木星に近づいている時期には、逆に現象が予測よりも早く観測されました。この逆の現象は、単なる観測ミスや予測の不備ではなく、天体の相対的な距離と何らかの物理的な法則に関連している可能性を示唆していました。

光の有限速度を示すヤコブ・リンダー教授の解説

ノルウェー科学技術大学物理学部のヤコブ・リンダー教授は、この現象を現代の視点から解説しています。レーマーは、地球と木星の距離によって光が移動するのに必要な時間が変化するため、観測時刻にずれが生じると考えました。もし光が瞬時に伝わると仮定すれば、距離の変化に応じて観測時刻が早まったり遅れたりすることはないはずだからです。

リンダー教授によると、レーマーの洞察は、光の伝播に時間がかかるという仮説に基づいていました。この仮説が正しければ、地球と木星の距離が遠くなるほど光が届くまでに時間がかかり、現象が遅れて観測されることになります。この論理構造が、光の速度有限説の強力な根拠となりました。

1676年の予測成功と学術誌での発表

1676年9月、レーマーはパリの科学アカデミーにおいて、同年11月9日にイオが木星の影から姿を現す時刻が、従来の予測よりも10分遅くなると予言しました。この予測は単なる推測ではなく、前述の観測データに基づく確固たるものでした。実際に11月9日の観測結果はレーマーの予測と一致し、光の伝わる速さが有限であることを強く裏付ける結果となりました。

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この画期的な発見は、1676年12月7日に学術誌の「Journal des sçavans」で報告されました。レーマーは観測結果から、光が地球の公転軌道の直径に相当する距離を移動するのに約22分かかると推定しました。当時利用可能な地球の公転軌道の大きさを用いて光速を計算すると、秒速約22万5000kmという値が導き出されました。

誤差の存在と歴史的意義の再評価

レーマーが算出した秒速約22万5000kmという数値は、現代で知られている実際の光速よりも約25％遅い値です。この誤差は、当時の技術水準や測定精度の限界に起因するものでした。しかし、リンダー教授は、これらの技術的制約を考慮すれば、この成果は驚くべきものだと指摘しています。

数値の完全な正確さだけでなく、光の速さが有限であり、かつ測定可能であることを示した点が最大の意義です。光の速さが有限である可能性については、古代ギリシャの哲学者エンペドクレスをはじめ、レーマー以前にも複数の哲学者や科学者が言及していましたが、それらは哲学的な推測に留まっていました。

レーマーは、実際の観測結果に基づいて有限であることを示したのは世界で初めてです。この実証的なアプローチは、天文学と物理学の分野に新たなパラダイムをもたらし、後のニュートンやマクスウェルなどの科学者に影響を与えました。光の速度測定は、人類の宇宙理解を根本から変える里程碑となったのです。