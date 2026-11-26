Razerが発表した「Mouse Dock V2 Pro」は、ワイヤレスマウスの充電台として機能するだけでなく、最大8000Hzのポーリングレートに対応するUSBドングルとしても活用できる革新的な周辺機器です。

ゲーミング周辺機器を手がけるRazerは、最新のワイヤレスマウスと連携する専用アクセサリ「 Razer Mouse Dock V2 Pro 」を展開している。このデバイスは、対応するRazer製のワイヤレスマウスを充電する台として使用するだけでなく、最大8000Hzのポーリングレートに対応するUSBドングル（ワイヤレスアダプター）としても機能する多機能な製品だ。直販価格は1万1980円に設定されている。この製品は、マウスの充電効率を高めつつ、接続の安定性と応答性を向上させることを目的として設計されている。

Razer Mouse Dock V2 Proの機能と仕組み

Razer Mouse Dock V2 Proは、単なる充電スタンドにとどまらず、高パフォーマンスな接続手段を提供する重要な役割を果たす。このドックは、Razer製の対応ワイヤレスマウスを物理的に固定し、効率的なワイヤレス給電を行うとともに、USBポート経由でPCやコンソールに接続することで、低遅延の無線通信を実現する。最大8000Hzのポーリングレートに対応しているため、マウスカーソルの移動精度と反応速度が大幅に向上し、格闘ゲームやFPSなどの高速レスポンスが求められるゲームプレイにおいて優位性をもたらす。

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このデバイスは、従来のマウスドックが果たしてきた充電機能に加え、接続の安定性を飛躍的に高める要素を組み込んでいる。8000Hzという高い数値は、1秒間に8000回データを送受信することを意味し、これによりユーザーのマウス操作が画面上のカーソルやアクションにほぼ瞬時に反映される。この技術により、わずかなラグも許されないプロゲーマーやハイエンドユーザーにとって、極めて重要なインフラストラクチャーとしての価値を提供する。

対応機種と設置方法の詳細

Razer Mouse Dock V2 Proを使用するには、特定のRazerマウスモデルと互換性を持つ必要がある。特にRazer Basilisk V4 Proの場合、マウス底面にある丸いカバーを外すことで、専用のWireless Charging Puck V2を取り付ける準備ができる。このPuckは、マウスとドック間の電力伝送およびデータ通信を担う重要なコンポーネントであり、適切な位置に装着することで安定した充電と接続を実現する。

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Razer Basilisk V4 Proの底面にある標準カバーを外すと、Wireless Charging Puck V2用の接点が露出する。この接点とPuckの端子を正確に一致させて取り付けることで、マウスがドックに正しく固定され、充電と通信が開始される。この手順により、マウスは充電台としての役割を果たしながらも、ドックを通じて高性能なUSBドングル機能を発揮できる。ユーザーは特別なドライバーのインストールや複雑な設定なしに、物理的な接続だけでこれらの恩恵を受けることができる。

関連製品と市場への影響

Razerは、このドックと共にいくつかの最新モデルをアピールしている。約49gの超軽量フラッグシップマウス「Razer Viper V4 Pro」は、8000Hzの超高感度対応とバッテリー駆動時間の大幅延長を魅力として掲げており、このドックと組み合わせることでそのパフォーマンスを最大限に引き出すことができる。また、Razerのロープロファイルゲーミングキーボード「BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed」も同時に紹介されており、薄型かつワイヤレスというデザインと機能性が強調されている。

BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeedは、薄型設計とワイヤレス接続によって安定感と快適性を両立させている。これらの製品群は、Razerが追求する高パフォーマンスと洗練されたデザインの統合を示しており、ゲーミング市場におけるユーザーの利便性とプレイ体験の向上に貢献している。Razer Mouse Dock V2 Proは、これらの最新マウスおよび周辺機器とのシームレスな統合を図ることで、ユーザーがよりスムーズなゲーミング環境を構築することを支援している。価格設定も手頃であり、高機能なアクセサリを求める層にとって魅力的な選択肢となっている。