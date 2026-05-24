レプリカ - 恋に落ちてしまう日常が鮮やかに変わる

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため......それなのに――ある日、恋に落ちてしまう。たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって......海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。作品名レプリカだって、恋をする。放送形態TVアニメスケジュール2026年4月7日（火）～TOKYOMXほかキャストナオ／愛川素直：諸星すみれ真田秋也：鈴木崚汰広中律子：高田憂希森すずみ：名塚佳織望月隼：福山潤佐藤梢：日高里菜吉井春華：仲村宗悟スタッフ原作：榛名丼（電撃文庫/KADOKAWA刊）キャラクター原案：raemz監督：木村隆一シリーズ構成：篠塚智子脚本：篠塚智子 森江美咲キャラクターデザイン：安彦英二美術監督：川崎美和美術デザイン：藤瀬智康色彩設計：土居真紀子プロップデザイン：久...

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。 素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため......

それなのに――ある日、恋に落ちてしまう。 たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。 制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。 今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって...... 海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。 作品名レプリカだって、恋をする。

放送形態TVアニメスケジュール2026年4月7日（火）～TOKYOMXほかキャストナオ／愛川素直：諸星すみれ真田秋也：鈴木崚汰広中律子：高田憂希森すずみ：名塚佳織望月隼：福山潤佐藤梢：日高里菜吉井春華：仲村宗悟スタッフ原作：榛名丼（電撃文庫/KADOKAWA刊）キャラクター原案：raemz監督：木村隆一シリーズ構成：篠塚智子脚本：篠塚智子 森江美咲キャラクターデザイン：安彦英二美術監督：川崎美和美術デザイン：藤瀬智康色彩設計：土居真紀子プロップデザイン：久...





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