プロ５年目の細野勇策（２３）＝三共グループ＝がレフティーでは男女通じて史上初の年間王者に輝いた。５バーディー、３ボギーの７０で通算１２アンダーの７位となり、１試合を残してポイントランキングの初代王者

プロ５年目の細野勇策（２３）＝三共グループ＝がレフティーでは男女通じて史上初の年間王者に輝いた。５バーディー、３ボギーの７０で通算１２アンダーの７位となり、１試合を残してポイントランキングの初代王者となった。

今季はツアー初優勝を含む国内メジャー２勝をマーク。 年少５位の２３歳３２４日、山口県出身者では初の戴冠となった。 スポーツ報知に手記を寄せ、父・誠一さん（５９）の教えで王者をつかんだ喜びを語った。 とてもうれしい。

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今年は初優勝、メジャー２勝、そして年間王者。 自分にとって忘れられない１年になった。 全く想像はしていなかったけど、日本一になってもいいくらいの練習量を重ねてきた。 努力はしてきたので、報われて良かった。