レノボ、北中米サッカー大会で公式テクノロジーパートナーに！AIで観戦体験革命

レノボが北中米3カ国で開催されるサッカー大会の公式テクノロジーパートナーに就任。AIによる映像安定化や3Dアバター生成で審判判定を可視化し、観戦の臨場感を向上させます。全チームへ分析ツールも提供し、公平な競技環境を実現します。

（Ｗ杯）北中米で行われるサッカー大会に、初の公式テクノロジーパートナーとして中国系IT大手 レノボ が参画しました。 今回の大会は参加チームが４８に増加し、計１６都市で試合が開催される広域開催です。

レノボの最新技術が母体となり、世界中の観戦ファンにとってさらに魅力的な舞台が完成します。 レノボが提供する主力技術は「レフェリービュー」です。 これは審判用カメラの映像を放送事業者向けに処理し、テレビやインターネットでの配信を最適化するものです。 昨年のクラブW杯で行った試行を踏まえ、AI技術を駆使した映像安定化処理が導入され、画質が大幅に向上します。

ピッチ上にいるかのような臨場感あふれる視点を観客は体験でき、試合の緊張感や熱狂がより伝わると期待されています。 さらに審判の意思決定を補完する技術も同時に導入されます。 高度な生成AIを用いた３Dデジタルアバターが選手の体や動きを正確に再現し、ビデオ・アシスタントレフェリー（VAR）の判定を視覚的に分かりやすくします。 特にオフサイド判定でのリプレイ時には、アニメーション化された視覚効果が生かされ、自宅でもスタジアムでもファンはより高度な理解を得られるようになります。

レノボは自動車F1のスポンサーとしての経験を活かし、W杯においても大きな影響力を発揮しています。 担当者は「サッカー自体の信頼性を高め、W杯の成功を支援し、長期的に社会的価値の創出を目指している」と述べました。 これを裏付けるように、全出場チームに国際サッカー連盟（FIFA）と共同開発した分析ツールを提供する計画が発表されています。 その目的は「公平性のある環境の提供」です。

初出場国と常連国では知見の差が大きく存在しますが、AIを駆使することで差を縮め、逆転できる時代が到来するとレノボは主張しています。 先進技術が選手・チーム・観客それぞれの体験の格差を埋め、平等で最適な未来を切り開いていくことでしょう





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レノボ W杯 AI技術 レフェリービュー 公平性

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