レノボ・ジャパン、AIインフラ向け水冷検証施設「Neptuneラボ」を日本初開設

レノボ・ジャパンは、水冷技術を活用したAIインフラの検証施設「Neptuneラボ」を新設。顧客やパートナーに本番環境に近いPoC環境を提供し、AI・HPC向けの最適機器構成の策定や共同検証を通じて、水冷技術の普及と業界連携を推進する。

レノボ ・ジャパンは2024年5月26日、水冷技術を活用した AIインフラ の 検証施設 「Neptuneラボ」を新設したと発表した。 この施設は、 レノボ の冷却技術を活用する顧客やパートナー企業に対し、本番環境に近い検証および概念実証（PoC）環境として提供される。

クラウドベンダーやシステムインテグレーター（SIer）との共同検証を通じて、最適な機器構成や運用方法の策定にも寄与する。 レノボが日本国内に同様の検証施設を開設するのはこれが初めてとなる。 施設は、データセンター事業者であるMCデジタル・リアリティ（本社：東京都港区）が保有する「NRT12データセンター」（千葉県印西市）内に設置された。

レノボが開発したAIおよびHPC（ハイパフォーマンス・コンピューティング）向けの水冷技術「Lenovo Neptune」に、ニデック製の冷却液分配装置、GPUサーバ、ラック、ネットワーク機器などを統合し、AIの推論および学習に特化した環境を構築する。 この検証環境では、消費電力、冷却効率、システム全体の運用安定性などに関する詳細な評価が可能となる。 近年、AI需要の急激な高まりを受け、高性能GPUを多数搭載したサーバの導入が加速している。 しかし、従来の空冷方式のみでは、高い発熱量に対応しきれず、電力効率やリソース密度の面で限界が指摘されている。

レノボは、水冷技術の導入によってこれらの課題を克服し、データセンターの総合運用コスト（TCO）削減と持続可能性の向上を実現できるとしている。 Neptuneラボの開設により、実際の運用条件に近い形で性能検証を行い、顧客ごとに最適化されたソリューションを提示できる体制を整える。 今後、レノボはSIerやクラウドプロバイダー、データセンター事業者との協業をさらに拡大し、水冷技術に関する知見やベストプラクティスを共有するコミュニティーの形成を目指す。

これにより、単なる検証施設にとどまらず、業界全体の技術標準化と普及促進のハブとしての役割も期待されている。 AI時代のインフラ課題解決に向け、レノボの戦略的な取り組みが本格化する





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レノボ Lenovo Neptune 水冷 AIインフラ 検証施設

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