イングランドサッカー協会の独立規制委員会は、マンチェスター・ユナイテッドのレニー・ヨロがリヴァプール戦で受けたレッドカードを明らかな誤審と認定し正式に取り消した。

アンフィールドでの リヴァプール 戦で物議を醸す退場処分を受けた マンチェスター・ユナイテッド のDF レニー・ヨロ に、非はなかったと判断された。 独立規制委員会がレッドカードを正式に取り消し、当初の判定を厳しく批判した。

イングランドサッカー協会（FA）の独立規制委員会は、日曜日のノースウェスト・ダービーでマンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに0-4で敗れた際、センターバックのレニー・ヨロを退場させたサム・バロット主審の判定を「明らかな誤審」と結論づけた。 フランス人の若手DFは、試合序盤にリヴァプールのFWアレクサンデル・イサクに対するプレーで退場となり、この判定にはユナイテッドのベンチから即座に怒りの声が上がった。 サポーターも同様に憤った。

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木曜日に公表された裁定理由で、3人で構成される委員会は、このプレーについて全会一致で結論に達したと明らかにした。 日曜日のアンフィールドでの試合序盤、ゴールへ向かうイサクを倒したとしてヨロは退場となった。 しかし、スウェーデン人FWの大きくなったタッチにより、GKセンネ・ラメンスが先にボールへ到達できたのではないかという点が大きな議論となっていた。 委員会は最終的に、イサクはボールを十分にコントロールできておらず、決定的な得点機会の阻止を理由とする退場処分は誤りだったと判断した。