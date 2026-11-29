3試合連続で勝利なし。多くの主力を欠き、長時間数的不利で戦ったバイエルンは、敵地でハンブルガーSVと0-0で引き分けた。選手たちを個別に採点する。

自身のキャリアで最も奇妙ともいえるセーブを見せた。48分、スタニシッチが自陣ゴール方向へクリアしたボールを意図的なバックパスと判定されることを、ウルビヒは根拠なく恐れた。

そこで手で防ぐ代わりに、ゴールラインのすぐ手前で頭を使い、ボールをゴールの上へ逃がした。 そのほかにも、アルベルト・グレンベックの意表を突くFK（前半アディショナルタイム1分）と、セバスティアン・ボルナウの至近距離からのシュート（49分）を防いだ。 採点：2.5。 守備では非常に安定。23分には抜け出したパトソン・ダカとの重要な競り合いを制した。

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攻撃面でも存在感を示し、19分にはエンディアイを好パスで背後へ走らせてチャンスを演出。60分には見事なドリブルで相手ペナルティーエリアに侵入した。 採点：2。 守備の左右を行き来する起用が続き、HSV戦では再び左サイドで先発した。48分には自陣ゴール方向へクリアし、ウルビヒが頭で防ぐ場面を招いた。63分にはロッシング・レレシートを蹴ったが、処分を受けずに済んだのは幸運だった。 採点：4。4分にはCKを直接決めかけた。