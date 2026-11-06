レナテックが川崎臨港病院でメタロ・バランス検査の予約受付を開始

株式会社レナテックは、総合川崎臨港病院にて12月からがんおよび軽度認知障害リスクを評価するスクリーニング検査「メタロ・バランス検査」の予約受付を開始しました。

株式会社 レナテック は、自身の健康状態を客観的に評価するためのスクリーニング検査「 メタロ・バランス検査 」について、 神奈川県 川崎市の提携医療機関である「 総合川崎臨港病院 」において、12月以降の受検予約受付を開始したと発表しました。この検査は、血液中の 微量元素 のバランスを解析することで、がんや 軽度認知障害 のリスクを早期に発見する未病対策としての役割を果たすことが期待されています。

血液17種微量元素でリスクを4段階評価

メタロ・バランス検査は、血液中に含まれる17種の微量元素、すなわち金属元素の濃度バランスを詳細に解析するリスクスクリーニング検査です。この検査により、採血時点における患者のがんのリスクや、軽度認知障害であるMCIのリスクを、生物学的な根拠に基づいて客観的に数値化し評価することが可能になります。これは単なる問診ではなく、血液検査という具体的なデータに基づく診断アプローチであり、従来の検診とは異なる視点から健康状態を把握することができる画期的な手法とされています。

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特にがんリスクに関しては、部位別に細かくリスクを分類して評価する仕組みが採用されています。一度の採血を行うだけで、男性と女性で異なる部位のがんのリスクをAからDまでの4段階スコアで判定します。これにより、患者自身や医師が、どの臓器に特に注意を払うべきかを明確に理解することができ、より精度の高い健康管理や定期的な精密検査への誘導につなげることができます。

男性の場合、評価される対象部位は肺がん、胃がん、肝臓がん、すい臓がん、大腸がん、前立腺がんの6部位です。一方、女性の場合は肺がん、胃がん、肝臓がん、すい臓がん、大腸がんに加え、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんの9部位が評価対象となります。このように性別によって評価項目を変えることで、各性別で発生頻度が高いとされる疾患に対し、より重点的なリスク評価を行うことが可能になっています。

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9カ国特許取得と10万人突破の実績

本検査の開発背景には、確かな研究実績と国内外での高い評価があります。株式会社レナテックは、経済産業省のGo-Tech事業の研究助成金を受け、神奈川県立がんセンターおよび千葉県がんセンターとの共同研究を通じて、この検査技術を開発してきました。学術機関との連携による科学的な裏付けのもとで検査が完成したことは、その信頼性を高める重要な要素となっています。

また、本検査技術は日本を含む世界9カ国で特許を取得しており、国際的にもその独自性と有効性が認められています。実績面においても、2019年4月から2026年3月までの累計受検者数が10万人を突破するという大規模なデータ蓄積を行っています。この10万人という数字は、多くの人々が実際に受検し、結果を受け止めてきたという証左であり、検査の実用性と社会的な普及度が既に相当程度に進んでいることを示しています。

予約方法と結果報告までの具体的な流れ

メタロ・バランス検査への参加を希望する場合は、ウェブサイトまたは電話を通じて申し込みを行うことが可能です。予約日の約1週間前には、ご自宅へ検査に必要な書類一式が郵送されます。これにより、来院前の準備をスムーズに行うことができ、当日の受検フローを円滑に進めることが設計されています。

採血を受けた後、結果が分かるまでのプロセスも明確に定められています。採血から約3週間後には、検査費用を支払うための請求書（払込用紙）がご自宅へ郵送されます。その後も調査と分析に時間を要するため、採血から約5週間後になって初めて、個々人の検査結果がご自宅宛てに郵送されます。このように時間をかけた詳細な分析を行うことで、より正確なリスク評価が可能になっています。

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株式会社レナテックは、より多くの方々に自身の健康状態に関心を持っていただき、未病対策として日々の健康管理や生活習慣を見直すきっかけを提供することを目的としています。今後は、全国の提携医療機関と連携し、この受検体制の維持およびさらなる拡大に取り組んでいく方針を明らかにしています。総合川崎臨港病院における予約受付開始は、その取り組みの新しい一歩となるものです。