レッドベルベットのジョイことパク・スヨンとキム・ヒョンジン主演の韓国ドラマ「唯一無二のロマンス」の第5話と第6話が、23日午後6時からABEMAで日韓同時国内独占無料配信される。NAVERウェブトゥーン原作のラブロマンスで、トップスターと就活生の恋を描く。第3話4話では三角関係や熱愛騒動が展開された。

『唯一無二のロマンス』©COPUS KOREA Co., Ltd. / PCCW Vuclip Pte. Ltd. Red Velvetの ジョイ ことパク・スヨンとキム・ヒョンジンが主演する 韓国ドラマ 『唯一無二のロマンス』（全12話）の第5話・第6話が、きょう23日午後6時から ABEMA で日韓同時・国内独占無料配信される。

同作は、NAVERウェブトゥーンでレビュー9.98を記録した人気作を原作に、富と名声を得ながらも悩みを抱えるトップスターと、平凡ながらも能動的な就活生の恋を描くラブロマンス。 コンビニでアルバイトをするコン・ユイルをパク・スヨン、彼女がかつて書いた小説の大ファンであるトップ俳優タク・ムイをキム・ヒョンジンが演じる。 第3話と第4話では、2人の距離が縮まる一方、人気シェフを交えた三角関係や熱愛騒動が展開された。 第3話では、ムイにつきまとう女性から熱いコーヒーをかけられ、やけどを負ったユイル。

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ムイは彼女を傷つけた女性に厳しい態度を示す。 その後、ムイは自身が演技への自信を失っていた時、小説の言葉に救われた過去をユイルに告白。 作者が彼女だとは知らないまま、作品への思いを語る。 ユイルは続編を貸すことにし、久しぶりに安心して眠れたムイは、5時間の睡眠を取ることができた。

一方、アルバイトを失ったユイルは、人気シェフのカン・ヒスが経営する店の面接を受ける。 本人を前に辛口の評判を口にしてしまうが、思いがけず採用されることに。 さらに、ムイに片思いする俳優チュ・ダホンとも親しくなり、3人の交流が深まっていく。 第4話では、コンサート帰りに手をつなぐムイとユイルがヒスと鉢合わせし、3人で食事をする展開に。

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ダホンからムイを恋人としてどう思うか聞かれたユイルは「私のタイプじゃないの」ときっぱり答える。 理想の相手は平凡な人だと聞いたムイは「告白もしてないのにフラれた気分だ」とつぶやき、思いを寄せる相手からの言葉に落胆する。 その後、ムイはユイルを高級レストランに誘い、食事を楽しんだ2人はユイルの自宅へ。 互いの生い立ちを語り合うなど距離を縮めるが、レストランで撮影された2人の写真が出回り、熱愛騒動に発展する。

さらに、ムイと別の女性との関係を気にするダホンから恋愛相談を受けたユイルは、自分がその相手であることを明かせず、複雑な立場に置かれる。