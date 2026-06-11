レッドソックス低迷続く中、チャプマンのヤンキース復帰に古傷の確執が影

レッドソックスがレイズに3連敗し地区最下位に低迷する一方、パイレーツの守護神チャプマンがトレード市場で注目を集める。ヤンキース復帰の可能性が浮上するが、2022年の退団時の確執が障壁に。

ボストン・ レッドソックス は今週、タンパベイ・レイズとの3連戦で痛恨のスイープを許し、トロピカーナ・フィールドで連敗を喫した。 これで通算成績は27勝39敗となり、アメリカン・リーグ東地区の最下位に沈んでいる。

首位を走るレイズとのゲーム差は13.5、ワイルドカード争いでも3枠目に5.5ゲーム差をつけられ、ポストシーズン進出は極めて厳しい状況だ。 投打ともに精彩を欠き、特に打線はここ10試合で平均2.8得点と低迷。 チームの再建が急務となっている。 一方で、今季も球界屈指の救援投手として存在感を放つアロルディス・チャプマンは、トレード市場で大きな注目を集めている。

ピッツバーグ・パイレーツでプレーする左腕は、ここまで19回2/3を投げて失点わずか1、自責点0という驚異的な成績を記録。26奪三振をマークし、13度のセーブ機会をすべて成功させている。38歳とは思えないパフォーマンスを維持しており、パイレーツが低迷する中、トレード期限前の有力な放出候補として名前が挙がっている。 特にブルペン強化を目指すニューヨーク・ヤンキースは、獲得の最有力候補とみられている。 チャプマンは2016年から2022年までヤンキースに在籍し、146セーブを挙げて3度のオールスターに選出された実績を持つ。

しかし、その退団時には不愉快な出来事があった。 チャプマンは最近、古巣復帰の可能性について言及した。 ESPNデポルテスの取材に対し、彼は「今の自分は契約下にあり、自分の契約についてコントロールできる立場ではない。 どの球団に対しても拒否権条項のようなものはない。

ただ、ヤンキースに行くことになれば、まず監督と話をしなければならない。 座って話し合い、どうなるかを見ることになる」と語った。 この発言の背景には、2022年のヤンキース退団時の確執がある。 当時、チャプマンは防御率4.46と不振で、左脚の感染症にも悩まされ、守護神の座をクレイ・ホームズに奪われた。

さらに、ア・リーグ地区シリーズ前にヤンキー・スタジアムで行われたチーム練習を欠席したため、ポストシーズンのロースターから外された。 チャプマンは球団の許可を得てマイアミへ向かったと主張しているが、ブライアン・キャッシュマンGMはその行動を「不服従」と非難した。 チャプマンは「もしトレードが起きるなら、組織の誰かがまず謝罪すべきだ」と話し、その「誰か」がキャッシュマンGMかと問われると「そうだ」と断言した。 今季のチャプマンは、年齢を感じさせない投球で市場価値を高めている。

トレードが実現すれば、ポストシーズンでの重要なピースとなることは間違いない。 しかし、ヤンキースが獲得に動く場合、マウンド上の課題ではなく、過去の因縁を解決することが先決かもしれない。 両者の間にはまだわだかまりが残っており、再会には謝罪や話し合いが必要とされる。 チャプマンの去就は、今後のトレード市場を左右する注目の話題となりそうだ





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