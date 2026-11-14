レッズ新外国人候補4選手が実力試し 藤川監督が評価

阪神タイガース傘下の京都レッズは、新外国人候補4選手のテストを実施。藤川恭蔵監督は視覚的な評価を重視し、各選手の特性やポテンシャルを慎重に鑑定している。

京都府立球場で阪神タイガース傘下の 京都レッズ が行った新外国人候補のテストでは、蛍光色のビブスを着用した選手たちの姿が目を引いた。このテストは、今後チームに加入し得る人材の実力を直接的に確認するための重要な機会として行われた。参加した4人はそれぞれ異なる経歴と持ち味を持ち、観衆の注集めた。

剛球と制球力 4選手の実力差

ブルペンで最初に投球を見せたのは、鼻息を荒くして力強く腕を振る選手だった。その投球は荒削りな部分もあったものの、日本人選手ではあまり見られない特徴的な剛球が周囲の視線を捉えた。関係者の情報によれば、この選手の最速は154キロを記録している。あまりにも熱のこもった投球ぶりに、藤川監督は約30球でブレーキをかけ、「投げすぎないように」と指示を出した。

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この熱意を見せた選手は21歳のガブリエル・パヤーノである。彼は参加者の中で最も若く、レッズの傘下1Aでプレーした経験がある人物だ。その一方で、明らかな実力差を見せたのがWBCブラジル代表の日系3世である25歳のエリック・パルディーニョだ。彼の投げる球の質や制球力は完成度が抜群で、評価の高さを示していた。

筋骨隆々選手の多彩な変化球

筋骨隆々の体つきをした23歳のダビド・ランデッタも、独自の魅力を見せつけた。彼は強烈な球威と多彩な変化球を駆使し、打者を翻弄する可能性を秘めている。また、長身を生かした23歳のジョニー・ヒメネスも、落差のあるフォークボールを武器に、それぞれが異なる強みを持ってテストに臨んだ。

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藤川監督は、これらの選手の能力を数値という客観的なデータに頼ることをあえて避け、自らの目で直接確認することを優先した。個別のスコアや詳細な評価を公開することは避けつつも、監督は満足げにその様子を語った。テストは数日にわたって行われる予定で、磨けば光る原石となるかどうか、あるいはその先があるのか、色めがねを抜いた厳しい鑑定が続いている。

覆面投手の比喩と育成方針

藤川監督は、過去の経験を踏まえて選手のポテンシャルを評価した。昔、野村監督の時代に存在した謎の覆面投手に言及し、自身もまだ覆面をかぶっている状態だと冗談を交えながら説明した。その際、「謎のタイガー・ジェット・シン」と呼び笑いを取りながら、スカウトのゴメス氏がある程度見抜いてくれたことを前提に、能力は決して低くないと結論づけた。

さらに監督は、選手を生み出した環境や背景、生まれ故郷といった要因は現在の能力とは無関係であるとの考えを示した。「ブルーハーツですね」という言葉でその自由なポテンシャルを表しつつ、育成チームは外部の偏見を排し、純粋な実力と成長の可能性を重視する姿勢を明確にしている。このテスト結果は、京都レッズの今後を考える上で重要な判断材料となる。