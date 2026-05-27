レックサムFCのフィル・パーキンソン監督が、クラブの好調維持とさらなる上位進出を目指し、新戦力の補強を行うことを発表した。43年ぶりのチャンピオンシップ初seasonで7位という実績を残したチームは、オーナーのライアン・レイノルズとロブ・マックの支援のもと、プレミアリーグ昇格を視野に積極的に補強を行う。

レックサムFC の フィル・パーキンソン 監督は、クラブが好調を維持するため、 新戦力 を補強すると発表した。 レッド・ドラゴンズは今シーズン、 チャンピオンシップ のプレーオフを逃したが、ハリウッド俳優のオーナー、 ライアン・レイノルズ と ロブ・マック が再び資金を提供し、チームを強化すると見込まれている。3年連続昇格を果たしたレックサムは、43年ぶりの2部初シーズンを大成功させた。

パークインソン監督は昨夏、クラブレコードで獲得したネイサン・ブロードヘッド、キーファー・ムーア、キャプテンのドミニク・ハイアムなど13人の新戦力を迎え、チームを刷新。 彼らは昇格に貢献したポール・マリン、オリー・パーマー、エオガン・オコンネルらの後継者として活躍した。 大胆な刷新は奏功し、チームはプレーオフ圏内を争い、最終的には7位でフィニッシュ。6位との差はわずか2ポイントだった。 パークインソン監督は現在の基盤に満足しつつも、上位争いを続けるにはさらに補強が必要だと語っている。

パーキンソン監督は戦力補強の必要性を認めつつ、具体的な補強候補については言及を避けた。 レックサムを率いる同監督は「競争力のあるチャンピオンシップチームを作り、その体制で夏を迎えるのがポジティブな点だ」と語った。

「来季のチーム青写真を描いており、再び競争力のあるスクワッド構築を目指している。 強化は必要で、新戦力も加わるが、人数は状況を見て判断する」とパーキンソン監督は語った。 レイノルズとマックの指揮下、レックサムは昇格をにらみ、上位リーグの選手を積極的に獲得してきた。 パーキンソンは「どのリーグでも数カ月前からスカウティングを続けてきた」と明かす。

目標は、46試合の過酷なシーズンを乗り切るために作られた「テンプレート」に新戦力が合うことを確認することだ。

「どのディビジョンでも、ここ数か月選手を観察してきた」とパーキンソンは説明した。 「方向性は明確だが、ワールドカップの影響もあり、時間はかかるだろう。 補強ポジションは把握していますが、今は内部で管理し、着実に進め、来季も競争力のあるチームと選手層を構築します」。 レックサムFCは、フィル・パーキンソン監督のリーダーシップの下、ここ数シーズンで劇的な飛躍を遂げた。3年連続での昇格はクラブ史上初の快挙となり、特に今シーズンは43年ぶりに2部リーグ（チャンピオンシップ）に参戦しながら、プレーオフ争いをするなど大健闘を見せた。

この成功の背景には、ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マックという著名なオーナー陣の強力な資金支援があった。 彼らは単なる資金提供にとどまらず、クラブの長期的なビジョンに沿った戦略的な選手獲得を推進し、レックサムをイングランドフットボール界の注目チームへと押し上げた。 昨夏の移籍市場では、クラブ史上最高額となる移执教でネイサン・ブロードヘッド、キーファー・ムーア、そしてチームの心臓部であるキャプテンのドミニク・ハイアムを含む13名の新戦力を獲得。

これは大幅なチーム刷新を意味し、それまでチームを支えてきた昇格の立役者たち、例えばポール・マリン、オリー・パーマー、エオガン・オコンネルといった選手たちの後を継ぐ若手や新戦力にとって大きな挑戦となった。 しかし、パーキンソン監督の的確なマネジメントと、新戦力たちの素早い適応もあり、チームは見事にまとまり、終盤までプレーオフ圏内で戦った。 最終的な順位は7位で、自動昇格圏内の6位とはわずか2ポイント差という、惜しい結果に終わったものの、初めてのチャンピオンシップseasonとしては十分な戦績と言える。

この結果を受けて、パーキンソン監督は新シーズンへの意欲を語った。 現在のチームの基盤を高く評価しつつも、より高い順位、ひいてはプレミアリーグ昇格を目指すには、さらなる戦力の充実が必須であると強調した。 具体的な獲得ターゲットについては明言を避けつつも、夏の補強作業は既に数ヶ月前から活発に行われており、46試合に及ぶ過酷なチャンピオンシップのシーズンを戦い抜くための「テンプレート」、つまり理想のチーム構成イメージというものがはっきりとしていると説明した。

ワールドカップによる選手市場の変動も考慮に入れながら、着実に準備を進め、来季も競争力のある選手層を構築していく意向を示した。 オーナー陣の情熱的な支援と、パーキンソン監督の冷静な戦略の組み合わせが、レックサムの持続的な成長を支えている





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