レゾナックは2027年量産予定の新絶縁フィルムRR-Xを発表。アルカリ現像対応でAI半導体の高密度実装を支える。

株式会社 レゾナック は、次世代の 半導体パッケージ 向けに新規開発した 感光性層間絶縁フィルム 「 RR-X 」の開発完了を発表した。同社は東京都港区を本社とし、 高橋秀仁 代表取締役社長CEOが率いる企業として知られる。この新素材は2027年からの量産開始を目標としており、人工知能の高度な処理能力を支える基盤技術としての期待を集めている。

RR-Xは、パネルレベルパッケージに対応したフィルムタイプの感光性絶縁材料であり、アルカリ水溶液による現像プロセスに対応している点が最大の特徴である。半導体業界では、複数のシリコンチップを高速接続するチップレット技術や、2.xDと呼ばれる先端パッケージが注目されている中、レゾナックはこの市場のニーズに応える材料を提供する。この開発により、次世代の超高密度配線に対する絶縁信頼性の確保が実現可能となった。

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RR-Xの技術的特徴と開発背景

レゾナックが開発したRR-Xは、露光後にアルカリ水溶液で現像できるフィルムタイプの感光性絶縁材料である。この素材はラミネート、露光、アルカリ水溶液現像、硬化という一連のプロセスに適合しており、同社がソルダーレジストなどの分野で長年培ってきたアルカリ現像技術を高密度半導体パッケージ向けの層間絶縁材料へ展開した成果である。従来から市場で主流だった溶剤現像タイプと同等以上の特性を目指して設計されており、特にフィルムタイプであることから、膜厚の均一性と取り扱い性に優れている。そのため、パネルレベルパッケージのような大面積プロセスにおける適用が期待されている。また、良好なギャップフィリング性と平坦性を有しており、絶縁層形成におけるプロセス安定性にも大きく貢献する材料となっている。

次世代半導体パッケージにおける役割

近年急拡大を続ける人工知能の進化は、スマートフォンやパソコン上での利用にとどまらず、周囲の状況を自ら認識・判断して行動する自律型AIやロボティクスへと展開しつつある。こうした技術の高度化を支えるためには、半導体デバイスへのさらなる高性能化が不可欠である。従来、半導体の性能向上は1つのシリコンチップ上の回路微細化によって牽引されてきたが、微細化の限界に伴い技術難易度と製造コストが大幅に上昇し、性能向上スピードの維持が困難な状況にあった。この課題を解決するため、複数のシリコンチップを組み込むチップレット技術や、2.xDと呼ばれる先端半導体パッケージが、次世代の高性能化を実現する鍵として注目されている。

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インターポーザー大型化とパネルプロセスへの転換

チップレット技術や2.xDパッケージにおいて重要な役割を果たすインターポーザーは、搭載されるチップ数の増加に伴い大型化する傾向にある。従来の300mmウエハープロセスを用いる場合、大型化したインターポーザーを1つのウエハーから取得できる枚数は限られたものとなる。この制約に対処し、より大きなパネルを用いるパネルレベルパッケージへの関心が業界内で高まっている。パネルレベルパッケージへ移行することで、同程度のサイズのプリント基板を扱ってきた既存の基板メーカーの参入も期待されており、製造効率の向上やコスト削減が期待される。レゾナックは、この変化する市場ニーズに対応し、プリント基板メーカーの製造プロセスとの適合性に優れたアルカリ現像タイプの感光性層間絶縁フィルムを開発した。

厳格な信頼性評価と2027年の量産計画

RR-Xは、次世代の超高密度配線への適用を見据えており、レゾナックによる厳格な評価で高い性能が確認されている。同社の評価では、線幅および線間隔が1.5μmの配線において、バイアス印加高加速恒温恒湿試験を192時間実施した結果、良好な絶縁信頼性が確認された。さらに、直径10μmの微細ビアを用いた接続信頼性評価では、温度サイクル試験後の抵抗値の変化率が2％未満という極めて安定した数値が得られた。これらの特性により、RR-Xは次世代のインターポーザー、高密度パッケージ基板、パネルレベル有機インターポーザーなどの絶縁層への適用が期待されている。レゾナックはこの新素材を用いて2027年からの量産開始を目指しており、半導体パッケージの高密度化を強力にサポートする立場を確立していく。