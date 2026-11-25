レスター・シティのオーナー、アイヤワット・スリヴァッダナプラバ氏は、新たな投資家の確保に向けた協議が合意に至らなかったため、クラブの売却対象から外すことを発表した。一方、CEOのケビン・デイヴィス氏は来月退任する見通し。

レスター・シティ のオーナー、 アイヤワット・スリヴァッダナプラバ 氏（通称クン・トップ）は、新たな投資家の確保やオーナー交代に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、クラブを売却対象から外した。

レスターは2年連続の降格でリーグ1に転落した後、夏に売却対象となっていた。 最高経営責任者（CEO）のケビン・デイヴィス氏も来月退任する見通しだ。 クン・トップはクラブ公式サイトでレスター・シティのサポーターに宛てた公開書簡を通じて決定を明らかにし、投資家を探すための「体系的な手続き」が合意に至らず終了したと説明した。

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「最近、私たちは新たな投資を受けること、あるいはオーナーが代わることが本当にクラブにとって正しい選択となり得るのかを検討するため、体系的な手続きを進めた」と記した。 によると、シティグループが作成した売却資料には、クラブの希望売却額として2億ポンド超が記されていた。3部に降格した後、売却対象となったレスターだが、クラブはこの手続きを公には一度も認めていなかった。 クン・トップの一族は2010年からキング・パワーを通じてレスターを所有している。 同氏は「私と家族にとって、レスター・シティは長年、人生の大きな一部だった。

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私たちは素晴らしい瞬間も、非常につらい時期も共に経験してきた。 この街と、そこに暮らす人々との深いつながりを感じている」と述べた。