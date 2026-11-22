北海道日本ハムファイターズのレジェンズゲームで、トレイ・ヒルマン監督が対戦する栗山英樹監督に対し、10点ハンデを要求する珍騒動が発生。双方の監督が前回の優勝メンバーを懐かしみながら熱弁をふるった試合前の様子を伝える。

2025年の日本シリーズ王者である北海道 日本ハムファイターズ の歴史を象徴する選手たちが、再び一塁手として エスコンフィールド 北海道ドームに集結した。2006年の日本一チームを率いていた トレイ・ヒルマン 監督（63）と、2016年の日本一チームを指揮した 栗山英樹 監督（65）が対峙する特別試合「レジェンズゲーム」において、歴史的な経緯を背景とした熱いやり取りが試合前に展開された。

10点ハンデの提案で笑いを取るヒルマン監督

22日に行われた試合前の会見において、ヒルマン監督は自身のチーム対する不利さを理由に、対戦相手の栗山監督に対し大胆な条件を提案した。ヒルマン監督は「我々は栗山さんのチームよりも、全員が10歳おじさんだ」と指摘し、年齢差を逆手に取ったユーモアある主張を展開した。具体的には、「可能であれば10点ハンデをいただきたい。10点ハンデからスタートしたい」と述べ、会場を笑いの渦に巻き込んだ。これは現役時代とは異なる、レジェンドとしての視点から向けられた皮肉めいた要望であった。

Also read 田中聖“元KAT-TUN”の肩書きに思い 元メンバーの中丸雄一へ謝罪「きちんと一人ひとりに謝罪を伝えたいと思いました」｜秋田魁新報電子版

古巣との再会と選手たちへの感謝の意

ヒルマン監督は、2006年当時を振り返り、懐かしい顔ぶれとの再会を心から喜んでいる様子を明かした。かつて共に汗を流した選手たちと会うことで、「古い方々と会うと特別な気持ちになりますし、懐かしい気持ちにもなる」とその心境を語った。試合前夜には、当時の白井一幸ヘッドコーチらと食事を取り、当時の熱気を再確認していたとされている。また、東京ドーム時代から苦楽をともにした金村暁氏や高橋信二氏といった注目選手の名字を具体的に挙げ、優勝の原動力は選手たちにあると強調した。

通訳から球団役員へ。岩本氏との緊張感あるやり取り

会見のハイライトの一つは、ヒルマン監督の通訳を務め、現在は球団の取締役チーム統轄副本部長として54歳で活躍する岩本賢一氏との掛け合いだった。ヒルマン監督は「偉くなってしまったので話しづらい。ちょっと緊張します」とジョークを交えながら、岩本氏への敬意と親しみを示した。就任当初、岩本氏や白井氏らと睡眠時間を3時間ほどに削って野球談義に明け暮れたエピソードを披露し、「彼らをそっちに引きずり込んでしまった。私のせいです」と自嘲気味に笑わせた。この当時の密なコミュニケーションが、その後のチーム構築にどのように影響を与えたかを示唆する内容でもあった。

Advertisement

栗山監督の逆襲「けがしろ」という異例の指示

ヒルマン監督の10点ハンデ提案に対し、栗山英樹監督も負けることなく返礼を示した。栗山監督は「今日、16年のメンバーに、生まれて初めて言いましたけど『けがしろ』」と発言し、会場を驚かせた。現役時代は選手たちに「けがするな」と厳しく指示してきた栗山監督だが、この特別な一戦では「もうあんたたち、けがしていいから全力でやってくれ」と伝えた。現役時代とは正反対のゲキを飛ばすことで、選手たちの解放感と試合への意欲を高める特別な演出を行った。

22日のエスコンフィールドでの試合結果と意義

このように歴史的な監督同士が激しくも温かい言葉を交わしたレジェンズゲームは、22日にエスコンフィールドで行われた。両監督が20年時の時を超えて再び対峙するこの試合は、単なる過去の栄光の披露ではなく、現在のファンや選手たちへ向けたメッセージ性が強いものとなった。ヒルマン監督のユーモアと栗山監督の愛弟子たちへの温かい視線が交錯したこの日の出来事は、日本ハムファイターズの歴史において新たなエピソードとして記憶されることになる。