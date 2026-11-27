レグザの「RM-27N5SE」は、27型の4K IPSパネルを採用したAmazon.co.jp限定モデル。テレビ開発で培った画質調整技術に加え、最大65WのUSB Type-C給電や5年間の保証も魅力です。

【Amazon.co.jp限定】REGZA 27インチ 4K モニター IPS USB Type-C スピーカー内蔵 RM-27N5SE | レグザ匠の画づくり・選ぶだけで簡単綺麗な画質モード 【安心の5年保証】 アイケア 簡単組立 最大65W給電対応のUSB Type-C・HDMIx2 DP×1 高さ調整・ピボット 27型のIPSパネルを採用し、解像度は4K（3840×2160ドット）。

フルHDの4倍の画素数を備えているので、複数のウィンドウを並べて作業したり、細かな文字や写真を表示したりする際にも重宝します。 画面は映り込みを抑えた非光沢仕様です。 インターフェースにはUSB Type-C×1、HDMI×2、DisplayPort×1を搭載。 USB Type-Cは最大65Wの給電に対応しており、対応するノートPCならケーブル1本で映像出力と充電ができます。

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ノートPCを自宅では大画面につないで使いたいという人にピッタリ。