レクサス（トヨタ自動車）は11月26日、コンパクトクロスオーバーSUV「NX」の新型モデルを発表した。12月7日に発売され、直列4気筒2.5リッターエンジンを搭載するPHEV（プラグインハイブリッド）モデル「NX450h+」と直列4気筒2.5リッターエンジンを搭載するHEV（ハイブリッド）モデル「NX350h」をラインアップする。

レクサス （トヨタ 自動車 ）は11月26日、コンパクトクロスオーバー SUV 「NX」の新型モデルを発表した。12月7日に発売され、直列4気筒2.5リッターエンジンを搭載する PHEV （プラグイン ハイブリッド ）モデル「NX450h+」と直列4気筒2.5リッターエンジンを搭載するHEV（ ハイブリッド ）モデル「NX350h」をラインアップする。

価格は、PHEVモデル（4WD）「NX450h+ version L」が830万円、「NX450h+ F SPORT」が860万円。 HEVモデルの「NX350h version L」は2WDモデルが700万円、4WDモデルが730万円。

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「NX350h F SPORT」は2WDモデルが730万円、4WDモデルが760万円。 2014年にレクサス初のコンパクトクロスオーバーSUVとして誕生したNXは、2026年10月末時点で90以上の国と地域で累計約194万台を販売している。 新型モデルでは「DISCOVER YOUR EDGE」をテーマに掲げ、ハイブリッドシステムの一新、ボディ剛性の向上、内外装デザインの刷新、新たな車内体験機能の導入などを行なった。 ボディサイズは4690×1865×1660mm（全長×全幅×全高）、ホイールベースは2690mm。