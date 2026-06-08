レクサス「LX500d」がバンコク国際モーターショー2026で公開、高い評価を得る

レクサスはバンコク国際モーターショー2026でフラッグシップSUV「LX500d」を公開し、力強いデザインと充実した装備が注目を集めました。LXは1996年にレクサス初のSUVとして誕生し、トヨタ「ランドクルーザー300」と同じラダーフレーム構造を採用し、ラグジュアリー性と高い走破性を両立してきました。タイ市場では「LX500dプレミアム」と「LX500d Fスポーツ」の2種類が展開され、現地のカー・オブ・ザ・イヤーで最優秀高級ディーゼルSUV賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

レクサス は バンコク国際モーターショー2026 でフラッグシップ SUV 「LX500d」を公開し、力強いデザインと充実した装備が注目を集めました。 SNSではさまざまな声が上がっています。

LXは1996年にレクサス初のSUVとして誕生し、トヨタ「ランドクルーザー300」と同じラダーフレーム構造を採用し、ラグジュアリー性と高い走破性を両立してきました。 タイ市場では「LX500dプレミアム」と「LX500d Fスポーツ」の2種類が展開され、現地のカー・オブ・ザ・イヤーで最優秀高級ディーゼルSUV賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

ボディサイズは全長5100mm（Fスポーツは5090mm）×全幅1990mm×全高1895mm、ホイールベース2850mm。3.3リッターV6ディーゼルターボと10速ATを組み合わせ、304馬力・700Nmを発生します。 乗車定員は2-3-2の7名。 一方、Fスポーツはメッシュグリルやブラックホイールなどの専用外装に加え、パフォーマンスダンパーのチューニングによってハンドリングの応答性を高めた仕様となっており、こちらは5名乗りです。 価格はプレミアムが1500万バーツ（約7300万円）、Fスポーツが1550万バーツ（約7500万円）です。

デザインについては「迫力があって存在感がある」「Fスポーツの雰囲気が好み」といった声が多く、走りに関しては「悪路にも強そう」といった期待も見られます。 一方で、価格については「さすがに高い」といった率直な意見も上がっています。 レクサスは「LX500d」でタイ市場に新たな挑戦をしたことになります





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