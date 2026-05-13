レクサスは2026年5月13日、『LBX MORIZO RR’を一部改良しました。

ベースモデルのレクサスらしい上質な走りと洗練されたデザインはそのままに、『MORIZO’ことマスタードライバーである豊田章男会長と共に、クルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえるハイパフォーマンスモデルとして開発されました。ベースモデルは、1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムが搭載されていますが、LBX MORIZO RRは全く異なり、最高出力304ps・最大トルク400Nmを発揮する高性能な1.6リッター直列3気筒‘G16E-GTS型’インタークーラーターボエンジンを搭載しています。レーシングドライバーと共に基本素性を徹底的に鍛え上げた走りや、より低重心に走りのイメージを強化したエクステリアデザイン、スポーティな佇まいのインテリアデザインを特徴とします。今回の一部改良では、硬質なライトグレーにハイライトでメタリックをほのかに含ませることで、スポーティな走りを表現したエクステリアカラー‘ニュートリノグレー＆ブラック’を新規設定し、LBX MORIZO RRの全グレードで選択可能としました。‘Bespoke Build’では、特別仕様車‘Original Edition’で好評を得たイエローのアクセントを施したバンパーモールとシートベルトも選択可能としました。レクサスでは‘モリゾウの愛車ならではの個性を表現できる仕様’だと説明します。さらに、メーカーオプションとして17スピーカーの‘Mark Levinson Premium Surround Sound System’を新設定しました。スピーカーの増設でより臨場感あるサウンド環境を実現したほか、‘ASC（アクティブサウンドコントロール）’のさらにリアルな音表現も実現。従来のオーディオスピーカーに加えラゲージ左右のスピーカーを用いることで、より自然で迫力あるサウンドを鳴動し、車両の状態を直感的に把握しやすくするとともに、運転の高揚感を際立たせる仕様としました。運転者の目線やまぶたの動き、顔向きなどを検知して運転者の注意力低下や眠気を検知して警告を発し、衝突回避や被害軽減を支援します。一部改良を実施した新たなLBX MORIZO RRの車両価格（消費税込）は‘MORIZO RR’が680万円、『MORIZO RR’Bespoke Build’が756万円です（8速AT・6速MTともに共通）です。

レクサス は2026年5月13日、『 LBX MORIZO RR ’を一部改良しました。 同日より発売されます。 ベースモデル の レクサス らしい上質な走りと洗練されたデザインはそのままに、『MORIZO’ことマスタードライバーである豊田章男会長と共に、クルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえるハイパフォーマンスモデルとして開発されました。

ベースモデルは、1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムが搭載されていますが、LBX MORIZO RRは全く異なり、最高出力304ps・最大トルク400Nmを発揮する高性能な1.6リッター直列3気筒‘G16E-GTS型’インタークーラーターボエンジンを搭載しています。 レーシングドライバーと共に基本素性を徹底的に鍛え上げた走りや、より低重心に走りのイメージを強化したエクステリアデザイン、スポーティな佇まいのインテリアデザインを特徴とします。

今回の一部改良では、硬質なライトグレーにハイライトでメタリックをほのかに含ませることで、スポーティな走りを表現したエクステリアカラー‘ニュートリノグレー＆ブラック’を新規設定し、LBX MORIZO RRの全グレードで選択可能としました。

‘Bespoke Build’では、特別仕様車‘Original Edition’で好評を得たイエローのアクセントを施したバンパーモールとシートベルトも選択可能としました。 レクサスでは‘モリゾウの愛車ならではの個性を表現できる仕様’だと説明します。 さらに、メーカーオプションとして17スピーカーの‘Mark Levinson Premium Surround Sound System’を新設定しました。 スピーカーの増設でより臨場感あるサウンド環境を実現したほか、‘ASC（アクティブサウンドコントロール）’のさらにリアルな音表現も実現。

従来のオーディオスピーカーに加えラゲージ左右のスピーカーを用いることで、より自然で迫力あるサウンドを鳴動し、車両の状態を直感的に把握しやすくするとともに、運転の高揚感を際立たせる仕様としました。 運転者の目線やまぶたの動き、顔向きなどを検知して運転者の注意力低下や眠気を検知して警告を発し、衝突回避や被害軽減を支援します。 一部改良を実施した新たなLBX MORIZO RRの車両価格（消費税込）は‘MORIZO RR’が680万円、『MORIZO RR’Bespoke Build’が756万円です（8速AT・6速MTともに共通）です





kuruma_newsjp / 🏆 75. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

レクサス LBX MORIZO RR ベースモデル ハイブリッドシステム 1.6リッター直列3気筒エンジン G16E-GTS型 エクステリアカラー ニュートリノグレー＆ブラック Bespoke Build Original Edition バンパーモール シートベルト Mark Levinson Premium Surround Sound System アクティブサウンドコントロール 臨場感あるサウンド環境 運転者の目線やまぶたの動き 運転者の注意力低下や眠気を検知して警告を発する機能

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

エネルギー・資材高騰に負けない「持続可能な自治体経営」への転換を支援「自治体・公共 Week 2026」5/13（水）より東京ビッグサイトで開催エネルギー・資材高騰に負けない「持続可能な自治体経営」への転換を支援「自治体・公共 Week 2026」5/13（水）より東京ビッグサイトで開催 RX Japan合同会社のプレスリリース

Read more »

ビズリーチ、日本最大級のHRイベント「BizReach Conference 2026」を7月1日・2日に開催ビズリーチ、日本最大級のHRイベント「BizReach Conference 2026」を7月1日・2日に開催 株式会社ビズリーチのプレスリリース

Read more »

MATLAB EXPO 2026 Japan開催、生成AI、エージェント型AI、モデルベースデザインを含む最新テクノロジーを30以上のセッションでご紹介MATLAB EXPO 2026 Japan開催、生成AI、エージェント型AI、モデルベースデザインを含む最新テクノロジーを30以上のセッションでご紹介 マスワークス合同会社のプレスリリース

Read more »

トリプル・ダブル受賞も誕生！家電製品4件が世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award 2026」（※1）を受賞！トリプル・ダブル受賞も誕生！家電製品4件が世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award 2026」（※1）を受賞！

Read more »

東京の舞台人、集まれ！「東京舞台芸術祭 2026」Open Call Programsの参加団体募集中「東京舞台芸術祭 2026」が、今年は9月から11月にかけて東京都内各所で行われる。「東京舞台芸術祭 2026」は、「秋の隕石2026東京」「Performing Arts Base 2026」「東京都内演劇祭ネットワーク」、そして舞台芸術作品を対象にした公募プログラム「Open Call Programs」の4つの柱から成る。ここでは、「Open Call Programs」の対象事業やエントリー作品に付与される特典などOpen Call Programsの詳細について、「東京舞台芸術祭」事務局スタッフに話を聞いた。なお「Open Call...

Read more »

【投資界のスター集結】国内最大級の投資フェス「MooFest Japan 2026」総勢15名の登壇ゲストを一挙解禁【投資界のスター集結】国内最大級の投資フェス「MooFest Japan 2026」総勢15名の登壇ゲストを一挙解禁 - moomoo証券 moomoo証券株式会社のプレスリリース

Read more »