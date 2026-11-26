トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、レクサス『NX』（3#系 2026年11月～）の一部改良に合わせ、スポーツカスタマイズパーツ「F SPORT PARTS」を2026年11月26日より順次販売開始した。全国のレクサス販売店で取り扱われる。

ラインナップのコンセプトは「Timeless Strength」。 外板色と艶ありブラックのコントラストによってNXの力強いスタンスを強調しつつ、空気の流れを想起させる造形で機能美が表現されている。

エクステリアパーツの中核となるのが「F SPORT PARTSエアロダイナミクスパッケージ」で、フロントスポイラー、エアロダイナミクスミラーカバー、サイドスカート、リヤウィング、リヤディフューザーの5点がセットになっている。 価格は塗装済みとBLACK EDITIONが46万3100円、素地が41万1400円（いずれも税込み）。 『NX450h＋ F SPORT』および『NX350h F SPORT』への装着が対象となる。 各パーツの寸法変化を見ると、フロントスポイラーは全長がオリジナルより約26mmプラス、地上高が約6mmダウン。

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サイドスカートは地上高が約21mmダウン。 リヤディフューザーは全長が約26mmプラス、地上高が約1mmダウンとなっている。 エアロダイナミクスミラーカバーには整流フィンが一体化されており、走行時の運動性能向上と精悍なスタイリングへの貢献が図られている。 足回りには「20インチ鍛造アルミホイールセット」が設定されている。