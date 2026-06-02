レオ14世教皇とトランプ大統領の対立：カノッサの屈辱を超えて

トランプ大統領とレオ14世教皇の対立が深まる中、ルビオ国務長官が火消し役として欧州訪問。イラン戦争をめぐる緊張と、カトリック票の動向が中間選挙に与える影響を分析。

レオ14世教皇 の就任から一年が経過した六月八日、バチカン市国で記念式典が行われた。 その同じ日、ルビオ米国務長官はローマでイタリアのメローニ首相と会談した。 メローニ首相は以前、 トランプ大統領 による教皇批判に対して容認できないと強い不快感を示した人物であり、トランプ氏と最も良好な関係を築いていた一人だった。

しかし、イラン攻撃や教皇批判発言をめぐり両者の関係は冷え込んでいた。 今回のルビオ長官による訪欧は、教皇就任一周年のタイミングを狙ったものと見られる。 イラン戦争をめぐり高まった米国とバチカン、そしてイタリア間の深刻な緊張を緩和するため、米国側から歩み寄ったようにも映る。 この一件は、十一世紀のカノッサの屈辱に重ねる声も聞かれたが、その背景には宗教と政治が複雑に絡み合う構図がある。

本稿では、その実相を検証する。 米国の対イラン戦争に対して毅然と批判の声をあげたのがローマ教皇レオ14世である。 米国のキリスト教徒の多数派はプロテスタント（約五五％、カトリックは二三％）だが、カトリックの総本山である教皇からの批判は重みを持った。 特に、トランプ氏を支えるバンス副大統領とルビオ国務長官がともにカトリック信者であることから、この問題は大きな論争を呼んだ。

三月下旬に米国に出張した際、トランプ政権に近い保守系シンクタンクの友人に会った。 彼女は宗教と外交を専門とするカトリック信者だが、対イラン戦争については擁護する立場を取っていた。 イランには核兵器開発を巡る疑惑があり、それに対する正戦たり得るという主張だった。 ちょうどその少し前、米国のテロ対策トップである国家テロ対策センターのジョー・ケント所長が辞任した。

イランは米国に差し迫った脅威を与えておらず、この戦争はイスラエルとその強力な米国内ロビー団体の圧力によって始まったことは明らかだと述べ、トランプ政権による対イラン戦争を支持できないとして三月十七日に辞任した。 ケント氏がカトリック信者であることから、教皇の教えに従って辞任したのではないかと話題になった。 カトリック信者の間では、今回の戦争を自衛戦争とみなすには無理があるとの意見がある一方、仮に米国本土が襲撃された場合でも教皇は自衛戦争を認めないのではないかと懸念する声も聞かれた。

カトリック、プロテスタントともにキリスト教では中世以来、自衛の戦争は正戦として条件付きで認められてきた。 この時点では米国のカトリック信者の間でも意見は割れていた。 そしてキリストの復活を祝う四月のイースター。 この神聖な時期にトランプ大統領は反撃に出た。

自らの支持基盤であるキリスト教福音派のカリスマ牧師と、やはり福音派のピート・ヘグセス国防長官とともに、対イラン戦争を聖戦として正当化した。 これを受けて教皇はさらに厳しくトランプ大統領を批判した。 もう一つ波紋を呼んだのが、米国の新興メディアによる報道である。 一月に米国防総省の高官が駐米教皇大使の枢機卿をペンタゴンに呼び出し、圧力をかけていたという。

この高官は、米国は世界で望むことを何でもできる軍事力を持っており、カトリック教会は米国側に付いた方が賢明だと述べ、さらにアビニョン捕囚の再現も示唆したという。 この報道の後、パキスタンで開かれた米国とイランの和平交渉が決裂すると、トランプ大統領は教皇を名指しし、犯罪に対して弱腰であり、イランが核兵器を持つことを良しとするような教皇は要らないと非難した。 騒ぎはさらに大きくなった。 こうした流れの中でトランプ大統領は、思わぬ行動に出た。

自らを救い主キリストに見立てた人工知能作成の画像をSNSに投稿したのだ。 これにはカトリック信者のみならず、トランプ氏自身に忠実だった福音派からも猛反発が生まれた。 CNNは、この一連の騒ぎによって教皇の好感度がプラス三四と上がったのに対し、トランプ大統領の好感度はマイナス一二に低下したと報じた。 折しも教皇はアフリカ諸国を訪問中で、最貧国への慈悲を示していたところ。

一方のトランプ大統領は、仕返しとしてカトリック系NGOへの援助金を停止した。 米国民にとってチャリティー活動は左右問わず社会的地位を示す手段であるだけに、この行為は蔑まれることになった。 トランプ大統領は前教皇フランシスコとも移民政策などでしばしば衝突していたが、前教皇はアルゼンチン人でスペイン語が母語だった。 現在の教皇レオ14世は米国のシカゴ出身であり、ホワイトソックスのファンで、母語は米語である。

そのためトランプ氏が発する言葉の語感や行間を読み取ることができる。 これはレオ教皇の米語での発言が米国民にも直接訴える力を持つことを意味する。 そうした意味で、レオ教皇の存在はトランプ氏にとって前教皇よりもはるかに脅威となり得る。 一連のトランプ対教皇レオの対立により、割れていたカトリック票（人口の二三％）が反トランプで団結する可能性が出てきた上に、今まで教皇に関心がなかったプロテスタントまでもが教皇に注目し、その米語のメッセージに耳を傾けるようになった。

CNN報道の数値が中間選挙に直接影響を与えるかは時期尚早だが、トランプ氏側にはこの問題を放置すれば政権に大きなダメージとなる判断があった。 そこで白羽の矢が立ったのがルビオ国務長官である。 彼はキューバ系移民の両親を持つカトリック信者であるだけでなく、米国にとって安全保障上の問題を抱えるベネズエラやキューバの情勢をめぐってバチカンの国務長官と何度もやり取りしてきた。 そうした関係性を買われ、火消し役として送り込まれたのだ。

千年近い昔、神聖ローマ皇帝ハインリヒ四世が教皇グレゴリウス七世に破門解除の許しを請うため雪の中で裸足になって祈り続けたカノッサの屈辱になぞらえるなら、さしずめカトリック保守層の反発と中間選挙での敗北を恐れた皇帝トランプが、重臣に皇帝代理の役目を負わせ関係修復に動いたといったところだろう





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