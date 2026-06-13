レオン・ゴレツカ、代表での出場機会とクラブでの浮き沈み―注目は続くも立場は揺らぐ

ミュンヘンや合宿地で話題となるレオン・ゴレツカは、ワールドカップ準備期間中に代表での出場時間が大幅に減少し、バイエルン・ミュンヘンでも先発機会が限られる中、監督の期待と過去の好成績が期待と不安を交錯させている。

レオン・ゴレツカ が姿を見せる場所は、ミュンヘンのゼーベナー通りから遠征先、そして ドイツ代表 のワールドカップ合宿地にまで及ぶ。1年以上続く独特の現象として、ファンは彼を発見すると瞬時に「ゴレツカァー！

」と伸ばして叫び、スタジアムや街頭で話題になる。 しかし、代表チームにおける彼の立ち位置は依然として脇役にとどまっている。 ワールドカップ本番に向けた準備期間中、ボルシア・ドルトムントのフェリックス・ンメチャに敗れ、アレクサンドル・パブロヴィッチと組むダブルボランチの座を奪われた。 ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ゴレツカの身体能力や経験よりも、ンメチャの正確なパスと機動力を重視した選択を行った。

左サイドバックのデビッド・ラウムに続き、ミュンヘンを去ったゴレツカは、今回の合宿期間で最も大きな敗者となったと言えるだろう。 親善試合ではフィンランド戦（4-0）とアメリカ戦（2-1）に出場したものの、合計出場時間はたったの10分に留まった。 日曜に控えるワールドカップ初戦のキュラソー戦ではベンチスタートが有力視され、4度目の大舞台でも控えからスタートすることになる。 本人はこの状況を大きな問題とは捉えていない。

過去3大会では全て途中出場から先発へ昇格し、チームに貢献した実績がある（いずれも優勝には至らなかったが）。2018年W杯ではグループ最終戦の韓国戦で右ウィングとして先発し、結果は0-2で敗退。2021年欧州選手権ではハンガリー戦で途中出場しベスト16へ進出、イングランド戦で先発したが0-2で敗れた。2022年W杯でも初戦敗退後に先発し、スペイン戦は引き分け、コスタリカ戦は勝利したものの、最終的にグループリーグでの脱落となった。 バイエルン・ミュンヘンでは今シーズン、ビッグマッチで一度も先発機会を得られなかったが、ナーゲルスマン監督は当初、彼を急遽重用する意向を示していた。

ワールドカップ予選6試合のうち5試合で先発し、好調なパフォーマンスを見せたことから、3月初旬に監督は再びワールドカップでもゴレツカを起用する意向を表明した。

「バイエルンで出場時間が少なくても、予選と同様の役割を期待できる」と語り、パブロヴィッチやンメチャと並んでダブルボランチのより攻撃的な役割を担うことを示唆した。 当時、ナーゲルスマンは2人の本命選手について「どちらか一方は必ず起用する」と明言していた。3月の親善試合2試合では1試合先発、もう1試合は途中出場と、徐々に出場機会が増えてきた。

その後、バイエルンでのベストパフォーマンスが評価され、ヴィンセント・コンパニー監督がカップ戦のノックアウトステージに備えて主力メンバーを温存したこともあり、ブンデスリーガ優勝後のシーズンでゴレツカは定位置を確保した。 最後の6試合で5得点を挙げ、1試合ではキャプテンマークを巻くなど好調を維持したものの、直後に代表チームでの定位置を失い、再びベンチ入りという厳しい状況に直面している





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