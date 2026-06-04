レオス・キャピタルワークス、藤野英人社長が取締役も退任し完全に離脱へ―投資哲学継承と新たな挑戦の背景

レオス・キャピタルワークスは、創業メンバーでありひふみシリーズの顔であった藤野英人代表取締役社長が2024年6月15日付で取締役も退任し、同社から完全に離脱することを発表した。退任理由はアニメーション事業やスタートアップ支援など資本市場外の活動に専念したいという本人の意向であり、今後の運用体制や投資家への影響が注目される。

レオス・キャピタルワークス は2024年6月3日、代表取締役社長を務める 藤野英人 氏が同年6月15日付で取締役も退任し、同社を完全に離れることを正式に発表した。 藤野氏は創業メンバーの一人であり、同社の投資信託「ひふみ」シリーズの顔として長年にわたり投資家から高い信頼を得てきた人物である。1990年に証券業界へ入社し、35年以上にわたって運用・調査の最前線で実務経験を積んだ後、2003年に レオス・キャピタルワークス の設立に参画し、同社の成長を牽引してきた。

特に「ひふみ」シリーズは、藤野氏の投資哲学と独自のリサーチ手法を基盤に、国内外の個人投資家に広く支持され、運用成果でも長期的に高い評価を受けている。 3月に行われた社長交代の際には、藤野氏は社長退任後も「取締役 ひふみ統括アドバイザー」として引き続き会社に関与し、運用チームへの投資哲学の継承や新規プロジェクトの助言を行う方針が示されていた。 しかし、同社は今回の発表で、藤野氏が取締役兼社長の職務を離れるだけでなく、アドバイザーとしての関与も完全に終了する旨を明らかにした。

会社側はその理由として、藤野氏本人がアニメーション事業の創出やスタートアップ支援といった資本市場以外の領域での活動に専念したいとの意向を示したことを挙げている。 これにより、レオス・キャピタルワークスは今後、運用チームが独自に投資哲学を深化させるとともに、次世代リーダーの育成に注力するとコメントしている。 藤野氏の退任は、同社にとって大きな転換点であると同時に、投資業界全体にも影響を与える可能性がある。

これまで「ひふみ」シリーズの運用方針や投資対象の選定に深く関与してきた藤野氏が不在となることで、運用スタイルの変化や新たな投資判断基準の導入が予想される。 投資家にとっては、今後のファンドパフォーマンスや運用体制の透明性を注視する必要がある。 一方で、藤野氏がアニメーションやスタートアップ支援という新領域へ挑戦することは、彼の多面的な才能と広範なネットワークを活かした新たな価値創造につながる可能性がある。 レオス・キャピタルワークスは引き続き、顧客の資産形成を支えるべく、チーム全体での協働とイノベーションを推進するとしている





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レオス・キャピタルワークス 藤野英人 ひふみシリーズ 取締役退任 スタートアップ支援

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