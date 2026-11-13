レイナルド監督、ハイアンの中盤起用で日本戦対策。3トップとディ・マリアの比較

ブラジル代表は日本戦でアンドレイ・サントスをアンカーに据えた4-3-3戦術を採用。カルロ・アンチェロッティ監督はハイアンの役割をディ・マリアに例え、若手起用も視野に入れている。

ブラジル代表 の カルロ・アンチェロッティ 監督は、今月11日（水）から始まった日本戦に向けた対策で、FW ハイアン を中盤に起用する独特の戦術を試していると明らかにした。この選択は、2014年のワールドカップ優勝メンバーだった アンヘル・ディ・マリア の事例を現代の戦術に投影したものである。同監督は、選手のタイプは異なるものの、ウインガーを中盤で活躍させた歴史的成功例を引き合いに出し、その妥当性を強調した。

ハイアンの中盤起用とディ・マリア比較

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、左利きのアタッカーであるハイアンをインサイドハーフとして配置することを決定した。ハイアンは元々右サイドからのカットインを得意とするウイングプレイヤーだが、今回の日本戦では中盤でのプレーが期待されている。この起用方針について、監督は過去の成功例を引用して解説を行った。同氏は、自身がかつてレアル・マドリードを率いていた際に、同じシステムでアンヘル・ディ・マリアを試した経験が紹介されている。

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レアル・マドリード時代の2014年、アンジェロ・ディ・マリアはウイングから中盤に配置され、見事にチームのチャンピオンズリーグ優勝に貢献した。当時の3トップはギャレス・ベイル、クリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマで構成されており、ディ・マリアはその前で素晴らしい仕事をしたと監督は回顧している。この歴史的な成功事例を基に、ハイアンに対して求める役割や、日本戦での戦術的な意図がなぞられた。同監督は、タイプは少し違うとしながらも、中盤での起用が攻撃において強力な選択肢となり得るとの見解を示した。

アンドレイ・サントスをアンカーに据えた戦術

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、中盤の構成を調整するために複数のパターンを練習した。この調整過程では、ブルーノ・ギマランイスが始動日から別メニュー調整を行っていたことが大きな要因となった。ギマランイスの不在により、中盤の人選とフォーメーションの形が重要なテーマとなり、監督陣は複数の選択肢を検証した。最終的に、アンドレイ・サントスをアンカーに配置した『4-3-3』のシステムで日本戦に臨む方向で固まった。このシステムは、守備時の安定感と攻撃時の多様性を両立させるもので、サントスの存在が中盤の基盤を支えると考えられている。

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アンドレイ・サントスをアンカーに置くことで、ブラジル代表は中盤のディフェンスラインを強化しつつ、前のメッシュでハイアンやカルロス・アウグスト、ヴィニシウス・ジュニオールといった攻撃的な選手を自由に動かしやすくなる。カルロス・アウグストはインテルに所属するイタリア人選手であり、ヴィニシウス・ジュニオールはレアル・マドリードに所属するスペイン代表の選手である。これらのスタープレイヤーを効果的に連携させるためには、サントスのような安定した守備力を持つアンカーの存在が不可欠である。ブラジル代表は、この戦術的な選択を通じて、日本の攻撃に対して高い警戒心を示しつつ、自らの strengths を最大限に発揮するつもりだ。

若手選手の起用と将来への布石

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、日本戦で若手選手を先発させることを示唆している。GKのコリチバ所属、22歳のペドロ・モリスコが起用される可能性がある。また、マルキーニョスが不在となるセンターバックの一角には、21歳のジャイール・クーニャが選ばれた。これらの選手は、今年9月と10月の直近の代表活動でデビューを飾ったばかりの若手である。監督は、FIFAワールドカップ以降の直近2回の代表活動を通じて、多くの若手選手たちの情報を得ることができたと明かした。この活動は、次回2027年3月の代表活動に向けて、現在のグループをもう少し絞り込むための重要なテスト期間となる。

ブラジル代表の若手選手たちにとり、日本戦は代表の常連メンバーになれるかどうかの分かれ道となる重要な活動である。ペドロ・モリスコやジャイール・クーニャといった選手は、日本戦で結果を残すことで、今後の代表キャリアを大きく前進させる機会を得ることができる。アンチェロッティ監督は、次回2027年3月の活動に向けて、このグループを絞り込む考えを示しており、日本戦でのパフォーマンスがその選考に直接影響する可能性が高い。若手選手たちは、このプレッシャーの中で結果を残そうと意気込んでおり、ブラジル代表の未来を担う存在として注目を集めている。

日本の守備対策と攻撃の多様性

ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、日本の守備対策として、ハイアンの中盤起用に加え、多様な攻撃パターンを練習している。特に、ウインガーを中盤で起用することで、日本の守備ラインに混乱を招くことを狙っている。ディ・マリアの例が示すように、中盤からの飛び出しや、サイドからのカットインは、堅固な守備を崩す有効な手段となり得る。ブラジル代表は、この戦術を通じて、日本の守備組織に対するプレッシャーを高め、得点機会を創出する考えだ。日本のサッカーファンやメディアも、ブラジル代表の新しい戦術に注目しており、日本戦の展開が注目されている。

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ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、ハイアンの中盤起用を通じて、日本戦での勝利に近づこうとしている。この戦術は、過去の成功例を基にしたもので、高い期待を集めている。同時に、若手選手の起用は、ブラジル代表の将来への投資ともいえる。日本戦でのパフォーマンスは、ブラジル代表の戦術的な柔軟性と、若手の成長可能性を示す重要な試金石となる。両チームの対戦は、サッカーファンにとって見応えのあるものとなるだろう。