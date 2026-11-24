来季のレアル・マドリーの攻撃陣の構想を覆しかねない動きが明らかになり始めた。ノルウェー人FWアーリング・ハーランドの移籍の可能性を巡って新たな兆候が浮上している。

また、選手の周囲は レアル・マドリー がノルウェー人FWの将来にとって望ましい方向に進んでいると考えていると付け加えた。 一方で、現在の陣容に彼が加わる姿は想像しにくいとの見解も示している。

チームの攻撃陣には、主力構想から外すことが難しい実力者が揃っているためだ。 モウリーニョ監督にとって最大の難題は、ハーランドをキリアン・エンバペ、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデとどう共存させるかだ。 スペイン人記者の同氏は、この4人のスターとノルウェー人FWを同じ布陣で起用するのは、技術面でも戦術面でも不可能に思えるとしている。 さらに、ハーランド自身も陣容に手を加えることなくこれほど多くのビッグネームを抱えるチームに加わることは考えていないと説明した。

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移籍を実現させるには、全スターを一つのシステムに収めようとするのではなく、現在の攻撃陣の誰かを犠牲にする必要があるかもしれないと示唆している。 こうした中、カニサレス氏の発言は、この移籍がヴィニシウスの去就と結びつく可能性を巡る憶測を呼んだ。 同氏はブラジル人アタッカーが入れ替えの対象となりうるとほのめかし、この案件を取り巻く状況を読み解けば、ハーランドに道を譲るかもしれないスターが誰なのかは明らかだとの見方を示した。

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ヴィニシウスはレアル・マドリーとの契約を2032年まで延長しており、このシナリオはより一層デリケートなものとなっている。 彼を手放すことは競技面でも契約面でも極めて複雑な決断であり、彼がクラブの攻撃プロジェクトを支える最も重要な柱の一人であることを考えればなおさらだ。 ハーランド獲得の構想は、レアル・マドリー内部では新しいものではない。 昨夏にはスペインの実業家エンリケ・リケルメ氏が、会長選挙に向けたキャンペーンで掲げた公約の中で彼の名前を挙げていた。

しかしその後、代理人のラファエラ・ピメンタ氏を含む選手の周囲は、移籍に関する交渉の存在を否定していた。