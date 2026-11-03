レアル・マドリードPK判定争议：ディオマンデのファウル見過ごしとムバッペPK比較

レアル・マドリード陣営が、ラシン戦での審判判定に異議を唱える。ディオマンデへのファウルが無視され、後にムバッペにPKが与えられた点を問題視し、過去の事例との対比も指摘。

レアル・マドリード とラシン・サンタンデールの一戦において、審判の判定が再び物議を醸し出している。 レアル・マドリード に密着するメディア「ディフェンサ・セントラル」は、 キリアン・ムバッペ が得た大きな注目を集めるPKの直前に、 ヤン・ディオマンデ に対するPKが与えられなかった事案について、 レアル・マドリード 陣営内で抗議が行われたことを明らかにした。この出来事は試合開始から数分の時点で発生しており、審判の判断がクラブの立場から scrutiny の対象となっている。

ディオマンデの接触と審判の対応

同メディアの報道によると、事象は試合の五分目に発生した。ヤン・ディオマンデが左サイドからペナルティエリア内へ切り込み、クロスを送った後のことだった。その後、ディオマンデは相手選手と接触し、ファウルを受けて地面に倒れ込んだと伝えられている。しかし、当時試合を指揮していた主審のムヌエラ・モンテーロは、この接触をファウルとして認定しなかった。また、ビデオ・アシスタント・レフェリー、通称VARも、この重要な場面を確認するために介入する余地を設けず、審判団の判断をそのまま尊重する形となった。

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さらに注目すべきは、ディオマンデがその接触の結果として負傷し、その後数分間にわたりピッチ上に倒れたまま動かなくなっていたという点だ。プレーヤーの安全やゲームの進行を考慮しても、明確なファウルと見なせる状況であった可能性が高い。一方で、この出来事は試合の展開上、その後のムバッペに与えられたPK、およびレアル・マドリードがそこから先制点を挙げ、最終的に3対0の完封勝利へつながった一連の出来事ほどのメディアの注目を集めることはできなかった。結果として、ディオマンデへの判定の是非は、試合の最終結果に埋もれる形となった。

過去の事例との比較と二重基準の疑念

「ディフェンサ・セントラル」が提起した異議は、単なる一節の試合判定にとどまらなかった。同メディアは、二年前に行われた「エル・サダル」でのレアル・マドリード対バレンシアの一戦での事例を引き合いに出した。その試合では、レアル・マドリードが敗れた際、エドゥアルド・カマヴィンガがフォワードのマルコ・ブディミルに対して行ったプレーの結果、相手チームにPKが与えられた過去の審判判定の事案が持ち出されたのだ。

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同メディアはこの二つのケースは構造的に似ていると分析し、重要な問いを投げかけた。カマヴィンガのプレーでは明確にPKが与えられたのに対し、今回のラシン戦でのディオマンデへの同様の性質のプレーがなぜ見過ごされたのかという点である。レアル・マドリードの公式チャンネルも、両方の判定を比較するために、過去のその事案に改めて光を当てたことが指摘されている。この比較は、審判基準の均質性や、クラブごとのバイアス是否存在に対する懸念を深めるものであった。

判定の透明性と公平性の議論

「ディフェンサ・セントラル」は、ムバッペのPKをめぐる現在の議論が、その前にあったディオマンデの事案を覆い隠すべきではないとの見解を示した。これは単なるレアル・マドリード側の抗議という枠を超え、審判基準の一貫性というより普遍的な問題提起となっている。試合ではレアル・マドリードに有利なPKが与えられた場面があった一方で、その直前には同チームの選手であるディオマンデへの別のPKが与えられなかったと見なされている。この非対称性は、試合の公正な進行を支える審判システムに対する信頼を揺るがす可能性がある。

スポーツにおいて、審判の判断は時に誤りを伴うが、その修正プロセスや説明責任が透明であることが重要だ。VARの介入がなかったこの場面が、将来の類似ケースにおいてどのように参照されるかは、サッカーのガバナンスにおいて重要な先例となり得る。レアル・マドリードの主張が単なる勝敗への執着ではなく、規則適用の公平性に対する真剣な懸念に基づくものであるかどうかは、今後のサッカー審判界の動向を観察する上で鍵となる要素である。