サンティアゴ・ベルナベウで行われるラ・リーガ、レアル・マドリー対デポルティーボ・アラベス戦を詳しく展望。公式戦10連勝の勢いをさらに伸ばしたいジョゼ・モウリーニョ監督のチームについて、チーム情報や戦術、近況を紹介する。

レアル・マドリー は土曜日、サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・ アラベス を迎える。 ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは、 ラ・リーガ の上位につける現在の順位を守りたいところだ。28日のキックオフは米東部標準時16時、グリニッジ標準時20時。

マドリーは公式戦5連勝で週末を迎える。 この間には10月25日のバルセロナとのアウェー戦での2-1の勝利、先週土曜日のセルタ・デ・ビーゴとのホーム戦での2-1の勝利も含まれる。 今季のベルナベウはまさに難攻不落だ。 レアル・マドリーはホームでの全試合に勝利して25得点を挙げ、チャンピオンズリーグでも4試合を終えて勝ち点12を獲得している。

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このスペインの名門は好調を維持している。 直近のラ・リーガ戦となった週半ばのセルタ・デ・ビーゴ戦では、ヴィニ・ジュニオールが途中出場から印象的なプレーを見せ、チームの逆転による2-1の勝利に貢献した。 個人としては期待に応えられていない今季、これがブラジル人選手にとって調子を上げるきっかけになるかもしれない。 週半ばのチャンピオンズリーグでPSVアイントホーフェンに5-1で大勝した試合でも得点を記録した。