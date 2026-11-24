モウリーニョとハンジ・フリック率いる両チームが判定に対して激しく抗議し、バルセロナのフェルミン・ロペス主将が退場処分を受けた騒動を背景に、ジャーナリストのカレーニョが両クラブへの批判的見解を述べた。カレーニョは、ネグレイラ事件とは無関係な現在の審判への圧力キャンペーンを問題視し、レアル・マドリーとバルセロナは審判組織の弱さにつけ込んでいると指摘した。彼は、すべての判定が騒動になりピッチ外での戦いに変化してしまう現状に対し、両クラブを含む関係者に期待のハードルを下げ、批判のトーンを落としてフットボールの持続可能性を守るよう強く求めている。

この2試合では、モウリーニョとハンジ・フリック、そして両者のコーチングスタッフが、意に沿わない判定のたびに抗議する姿が見られた。 イエローカードが相次ぎ、ベンチに座っていたフェルミン・ロペスが主審への怒りを抑えきれずに退場処分を受ける事態にまで発展した。

彼がピッチを後にする光景は、スペインの審判界を取り巻く緊張の大きさを映し出していた。 カレーニョは分析の中でこう語った。

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「我々はつい批判に傾きがちだし、私は審判の世界を批判するのが好きなほうではない。 だが、最も多くの論争を巻き起こしている者たち、つまりここではレアル・マドリーとバルセロナに対して、批判のトーンを少し落とすよう求めなければならない。 審判はすでに十分すぎるほどの重圧を背負っており、これ以上は耐えられない」このスペイン人ジャーナリストは、現在起きていることと、バルセロナが当事者となった有名なネグレイラ事件とは完全に切り離して考えるべきだと強調し、こう述べた。

「ネグレイラ事件の話をするのであれば、両クラブをひとくくりにするのは不公平だろう。 あれはまったく別の案件で、今日話していることとは何の関係もない。 あの件を明らかにしたのは我々であり、その全容はよく分かっている」 さらに、こう続けた。

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「シーズン開幕から起きていることは、まったく別物だ。 ベンチでも、記者会見でも、試合前も試合後も、そして試合中もだ。 すべては、誰がより強く審判に圧力をかけて、最大限の優位を得られるかということに尽きる。 しかも、まだ第12節に過ぎないのだ」カレーニョによれば、最大の皮肉は、その力、歴史、影響力からすれば、レアル・マドリーとバルセロナこそ最も不満を口にすべきではない立場にあるという点だ。

にもかかわらず、両クラブは彼が「審判組織の弱さ」と表現するものにつけ込み、圧力キャンペーンを先導している。 そして、明確なメッセージで締めくくった。

「全員に、とりわけレアル・マドリーとバルセロナに、期待のハードルを少し下げるよう求めなければならない。 このままではフットボールは続けられないからだ。 あらゆる判定が騒動となり、あらゆる試合がピッチの外での戦いに変わってしまう」