レアル・マドリー公式チャンネルが、ラ・リーガ第13節バルセロナ対ビジャレアル戦の判定を巡り、主審とVAR担当審判を激しく非難。重大な見逃しと誤判定が勝利を決定づけたと指摘し、大きな物議を醸している。

レアル・マドリー の公式メディアチャンネルは、カタルーニャの強豪 バルセロナ と ビジャレアル の一戦でピッチ上の判定を巡り、激しい批判の矛先を向けている。この対戦は日曜夜の ラ・リーガ 第13節として行われ、 バルセロナ がホームで ビジャレアル に3-2の逆転勝利を収めた。

レアル・マドリーTVは、この勝利に至る過程で主審が重大なミスを複数犯したと非難し、物議を醸した過去のネグレイラ事件を引き合いに出して審判陣を皮肉交じりに糾弾した。試合はホームチームが2点のビハインドを追う展開となったが、最終的に逆転に成功し、その判定の是非が試合後の大きな話題となった。

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コーナーキックの誤判定とマルティンの得点

レアル・マドリーTVが最も問題視したのは、ポルトガル代表のジョアン・カンセロが放ったシュートがクロスバーに当たりピッチの外へ飛び出した場面だ。この時、主審はボールがアウトになったにもかかわらず、バルセロナにコーナーキックを与えた。レアル・マドリーTVは、正しい判定はビジャレアルのゴールキックであったと主張している。

この誤った判定が試合の流れを大きく変えるきっかけとなった。バルセロナはこのコーナーキックの好機を逃さず、試合開始から57分経過した時点でジェラール・マルティンがゴールを奪い、1点差に迫った。レアル・マドリーTVは、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）がこの場面の確認に介入しなかったことにも強い不満を表明した。

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ハンドによるPK未付与とVARの非介入

レアル・マドリーTVの批判は、試合終了間際の判定にも及んだ。アディショナルタイムの段階で、バルセロナのペナルティエリア内でジェラール・マルティンがビジャレアルの選手に対してハンドを犯したとされる場面が確認されている。レアル・マドリーTVは、この行為によりレフェリーにPKを宣告する義務があったと指摘し、判定の欠如を強く問題視した。

同チャンネルは、この場面を確認できなかったとして、アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデス主審とVARを担当したクアドラ・フェルナンデス審判を名指しで批判した。レアル・マドリーTVのコメントでは、93分の時点でバルセロナのペナルティエリア内でジェラール・マルティンのハンドがあったことは誰の目にも明らかだったと述べている。

エルナンデス主審とクアドラ審判の責任追及

レアル・マドリーTVは、エルナンデス主審がプレーの近くにいたにもかかわらず、VARが主審に知らせるために介入しなかった点を特に厳しく批判した。この非介入が、試合の結末を決定づける重大な過失につながったと結論付けている。レアル・マドリーTVは、これら2つの主要な判定ミスがバルセロナの勝利を決定づけたと明確に述べている。

レアル・マドリーTVは、主審とVAR担当審判の姿勢に対して、過去のネグレイラ事件を引用することで強い憤りを表した。この事件を引き合いに出すことで、レアル・マドリーTVは今回の判定が単なる審判の見落としではなく、体系的な問題或是は明白なミスであるとの立場を強調している。この批判は、バルセロナの勝利が公正な判定によって実現したわけではないとのメッセージを含んでいる。

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試合後の論争と今後の審判評価への影響

日曜夜に行われたラ・リーガ第13節の結果は、バルセロナの勝利という結果だけで終わらず、審判判定を巡る論争を呼び起こした。レアル・マドリーTVの厳しい批評は、アルファベットのチーム間の関係性に新たな緊張をもたらす可能性もある。この件は、試合の勝敗だけでなく、審判の透明性と正確性というサッカーの本質的な問題へと発展している。

レアル・マドリーTVが提起した問題は、今後の審判評価やリーグの運営方針にも影響を与える可能性がある。特に、VARの介入基準や主審の判断の限界についての議論を活性化させるきっかけとなるだろう。レアル・マドリーTVの指摘は、サッカー界における公平性の維持に向けた重要な警鐘として機能する可能性を秘めている。