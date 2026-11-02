レアル・マドリード、エル・サルディネーロでのエムバペのPKで先制 判定に地元から反発

レアル・マドリードとラシン・サンタンデールの一戦で、キリアン・エムバペへのPKの判定が論争に。VARの判断やエムバペの先制点を、カタルーニャ紙の報道を基に整理する。

スペインの エル・サルディネーロ で行われた ラシン・サンタンデール と レアル・マドリード の一戦で、 キリアン・エムバペ に与えられたペナルティーキックの判定が大きな論争を呼んでいる。主審 モヌエラ・モンテロ の判断に対し、ホームチームの選手やサポーターが強く反発した。 レアル・マドリード がこの判定によって利益を得たとする見方が広がり、試合後も議論が続いている。

問題となったのは前半10分のシーンである。エムバペがペナルティーエリア内でラシンのディフェンダーをかわした後、主審が反則を宣告してPKを示した。この判定を受けて、ラシンの選手たちとサポーターから激しい抗議が起きた。

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エムバペ自身がキッカーを務め、前半11分にGKアギレサバラの右へ強烈なシュートを放った。このシュートがゴールに突き刺さり、レアル・マドリードに先制点をもたらした。アギレサバラはボールの方向を読んでいたものの、防ぐことはできなかった。

カタルーニャ紙が伝えた接触の判断

カタルーニャ紙『スポルト』は、この出来事を「エル・サルディネーロでのスキャンダル！ 物議を醸したエムバペのPKへの怒り」という見出しで伝えた。同紙は、ホームチーム側の不満が強まった背景を重点的に取り上げている。

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同紙によると、フランス人FWがプラティから受けた接触は極めて軽微なものだったという。それにもかかわらず、主審はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）による確認の末にPKを与えた。この流れが、ホームチーム側の不満を招いたと指摘されている。

同様に、カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』もレアル・マドリードの先制点について厳しい論評を掲載した。同紙は、この得点があざけりを招くようなPKによるものだと評している。判定の妥当性をめぐる議論の中心には、接触の強さをどう評価するかという問題がある。

『ムンド・デポルティーボ』は、プラティの接触はエムバペの胸に腕で軽く触れた程度にすぎなかったと伝えている。そのうえでエムバペがペナルティーエリア内で倒れたと報じ、転倒の経緯にも疑問を投げかけた。両紙の報道からは、映像に映った接触の程度が判断の分かれ目になっていることがうかがえる。

VARの判断と主審の対応

一方、VAR担当のミラ・アルフィンデスは、明確な誤審があったとは考えなかった。そのため、モヌエラ・モンテロ主審にプレーの再確認を促すことはしなかった。

VARは、主審の判定を映像で確認し、明らかな誤りがあった場合に介入する仕組みである。今回は、VARが介入しないと判断したことで、主審の最終的な判定がそのまま維持される形となった。この点が、ホームチーム側の不満をさらに強める要因になったとみられる。

サッカーのPKは、ペナルティーエリア内で守備側の反則があったと判断された場合に与えられる。接触の強さや、プレーの流れの中でどのような影響があったかが判断材料になる。そのため、わずかな接触の評価が試合の行方を大きく左右し、大きな議論を生みやすい。

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今回の判定も、そうした判断の難しさを象徴する場面となった。主審とVARの連携が、試合の印象を大きく変えたという指摘も出ている。判定の基準や確認の手順を、どのように理解するかが問われている。

試合経過とレアル・マドリードの先制点

先制点につながった流れを振り返ると、その起点は前半10分の攻防にあった。エムバペがペナルティーエリア内で相手をかわした場面が、判定の対象となった。

PKを担当したエムバペは、GKアギレサバラの右へ強烈なシュートを打ち込んだ。前半11分のこのゴールにより、レアル・マドリードが試合の主導権を握るきっかけをつかんだ。

アギレサバラはボールの方向を読んで反応したが、シュートを止めることはできなかった。ラシン側にとっては大きな失点となり、判定への不満がさらに高まる結果になった。

ラシン側の選手やサポーターの怒りは、判定と得点の両方に向けられた形となった。両紙の報道が示すように、今回のPKは議論を呼び続けている。判定の一貫性と映像確認の在り方を改めて問う一戦になったといえる。